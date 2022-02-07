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Yaşar Alptekin kimdir? Yaşar Alptekin nereli ve kaç yaşında?

07.02.2022 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski manken ve oyuncu Yaşar Alptekin, fiziksel sağlığını namaz ve oruca borçlu olduğunu açıklamasının ardından Yaşar Alptekin hakkında yapılan araştırmalar hız kazandı. Daha önce pek çok dizi ve filmlerden yüzüne aşina olduğumuz Yaşar Alptekin'in kim olduğu ve daha önce neler yaptığı merak ediliyor. İşte haberin detayları!

Yaşar Alptekin kimdir? Yaşar Alptekin nereli ve kaç yaşında?

Oyuncu ve eski manken Yaşar Alptekin fiziksel sağlığını 5 vakit namaz kılarak koruduğunu söylemesi ve devamında yaptığı açıklamalar ülke gündemine oturdu. Yaşar Alptekin bu açıklamalarının ardından ünlü ismin özel hayatına dair büyük bir merak uyandı. Yaşar Alptekin hakkında merak ettiklerinizi haberimizde bulabilirsiniz.

"BENİ PSİKOLOĞA GÖTÜRDÜLER"

Eski manken Yaşar Alptekin 20 yıl önce ise radikal bir kararla bambaşka bir hayat sürmeye başladı. Uzun süredir gözlerden uzak olan Alptekin HaberTürk'ten Aytekin Teker'e samimi açıklamalarda bulundu. Yaşar Alptekin öncelikle fit olmasıyla ilgili soruya verdiği yanıtla dikkat çekti. Alptekin soruya "Günde 5 vakit spor (Namaz kılıyorum), 12 ayda 1 ay diyet yapıyorum (Oruç tutuyorum). Gece hayatım (Teheccüd namazı) ve bir de sevgilim var (Allahım)" yanıtını verdi.

YAŞAR ALPTEKİN KİMDİR?

Yaşar Alptekin, 10 Mart 1962 yılında Şarköy, Tekirdağ’da dünyaya geldi. Alptekin, Türk manken, dansçı ve oyuncudur.

Yaşar Alptekin erken yaşlarda mankenliğe başlayıp daha sonra dizilerde ve filmlerde rol alarak kariyerine devam etmiştir. Birçok projede yer alan Alptekin, muhafazakâr bir yaşam tarzına geçiş yaptı ve çeşitli televizyon kanallarında farklı programlara katılarak islami konularda paylaşımlarda bulunmaya başladı. Yaşar Alptekin’in Nilgün Altınyay ile evliliğinden Ayris Alptekin adında kızı vardır.

YAŞAR ALPTEKİN'İN ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

2007 - Vatan Sağolsun
2004 - Mavi Rüya
2003 - Serseri
1997 - Yasemin
1997 - Böyle mi Olacaktı
1989 - Samanyolu
1988 - Kıbrıs'ta Vuruşanlar
1986 - Kuruluş
Lanetli Anahtar
2013 - Ana Kuzusu (TV Filmi)
2011 - Bendeyar
1999 - Şahin
1996 - Cinayet Masası
1995 - Fotoğraftaki Kadın
1989 - Kanlarıyla ödediler
1989 - Lambada
1989 - Kara Sevda
1988 - Herşey Güzeldi
1988 - Salıncakta Üç Kişi
1988 - Bir Yaz Yağmuru
1987 - Deli Gönlüm
1987 - Beyaz Yaz
1987 - Seni Seviyorum
1987 - Kuruluş / Osmancık
1987 - Umutların Ötesi
1987 - Deli Gönlüm
1987 - Teyzem
1987 - Gençlik Yılları
1987 - Yalnızlık Bir Şarkıdır
1987 - Eski Sevdalar Gibi
1986 - Mavi Melek
1986 - Beyaz Bisiklet
1986 - Çağdaş Bir Köle
1984 - Gizli Duygular

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