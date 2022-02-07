Yaşar Alptekin kimdir? Yaşar Alptekin nereli ve kaç yaşında?

Oyuncu ve eski manken Yaşar Alptekin fiziksel sağlığını 5 vakit namaz kılarak koruduğunu söylemesi ve devamında yaptığı açıklamalar ülke gündemine oturdu. Yaşar Alptekin bu açıklamalarının ardından ünlü ismin özel hayatına dair büyük bir merak uyandı. Yaşar Alptekin hakkında merak ettiklerinizi haberimizde bulabilirsiniz.

"BENİ PSİKOLOĞA GÖTÜRDÜLER"

Eski manken Yaşar Alptekin 20 yıl önce ise radikal bir kararla bambaşka bir hayat sürmeye başladı. Uzun süredir gözlerden uzak olan Alptekin HaberTürk'ten Aytekin Teker'e samimi açıklamalarda bulundu. Yaşar Alptekin öncelikle fit olmasıyla ilgili soruya verdiği yanıtla dikkat çekti. Alptekin soruya "Günde 5 vakit spor (Namaz kılıyorum), 12 ayda 1 ay diyet yapıyorum (Oruç tutuyorum). Gece hayatım (Teheccüd namazı) ve bir de sevgilim var (Allahım)" yanıtını verdi.

YAŞAR ALPTEKİN KİMDİR?

Yaşar Alptekin, 10 Mart 1962 yılında Şarköy, Tekirdağ’da dünyaya geldi. Alptekin, Türk manken, dansçı ve oyuncudur.

Yaşar Alptekin erken yaşlarda mankenliğe başlayıp daha sonra dizilerde ve filmlerde rol alarak kariyerine devam etmiştir. Birçok projede yer alan Alptekin, muhafazakâr bir yaşam tarzına geçiş yaptı ve çeşitli televizyon kanallarında farklı programlara katılarak islami konularda paylaşımlarda bulunmaya başladı. Yaşar Alptekin’in Nilgün Altınyay ile evliliğinden Ayris Alptekin adında kızı vardır.

YAŞAR ALPTEKİN'İN ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

2007 - Vatan Sağolsun

2004 - Mavi Rüya

2003 - Serseri

1997 - Yasemin

1997 - Böyle mi Olacaktı

1989 - Samanyolu

1988 - Kıbrıs'ta Vuruşanlar

1986 - Kuruluş

Lanetli Anahtar

2013 - Ana Kuzusu (TV Filmi)

2011 - Bendeyar

1999 - Şahin

1996 - Cinayet Masası

1995 - Fotoğraftaki Kadın

1989 - Kanlarıyla ödediler

1989 - Lambada

1989 - Kara Sevda

1988 - Herşey Güzeldi

1988 - Salıncakta Üç Kişi

1988 - Bir Yaz Yağmuru

1987 - Deli Gönlüm

1987 - Beyaz Yaz

1987 - Seni Seviyorum

1987 - Kuruluş / Osmancık

1987 - Umutların Ötesi

1987 - Deli Gönlüm

1987 - Teyzem

1987 - Gençlik Yılları

1987 - Yalnızlık Bir Şarkıdır

1987 - Eski Sevdalar Gibi

1986 - Mavi Melek

1986 - Beyaz Bisiklet

1986 - Çağdaş Bir Köle

1984 - Gizli Duygular



