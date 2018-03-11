Yaşar İpek'in zor anları

Seren Serengil ve Yaşar İpek birlikte düğüne katıldı.

Seren Serengil, annesiyle yan yana düşen Yaşar İpek ile dalga geçti. Ünlü isim "Yaşar'ın zor anları" diyerek annesiyle sevgilisinin konuşmasını Instagram'da paylaştı.

Aynı fotoğrafı bir süre sonra tekrar paylaşan Serengil, "neyse yumuşadı ortalık, yırttı" yazdı.

Hapishaneye girmeden önce aşkını ilan eden Yaşar İpek, Seren Serengil ve annesi Nevin Teoman'a desteğini bu zorlu süreçte göstermişti.

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