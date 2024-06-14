Karne almayan gelen öğrencilerini görünce gözlerine inanamadı! Olayı şakaya vurdular

Bayburt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden Emirhan Arık ve Enes Tokay isimli öğrenciler karne almak için okula atlarla gittiler. "Ehliyetim olmadığı için ben de atla geldim" diyerek olaya şakayla yaklaşan Arık, karnesini at üzerinde aldı.

OKULA ATLARLA GİRDİLER

Okulun, derslerin yanı sıra aynı zamanda ata sporu ciritle ilgilenen, Kop Atlı Spor Kulübünde cirit sporcuları olan öğrenciler, karnelerini alabilmek için atları okullarının bahçesine sürdüler. Öğrencileri at üzerinde okul bahçesinde gören okulun Müdür Yardımcısı Arif Köprücü, gördüğü manzarada karşısında şaşırdı.

"ATA SPORUMUZU YAŞATIYORLAR"

Genç cirit sporcularının karne almaya atlarla geldiğini belirten Köprücü, "Bu öğrencilerimiz genç cirit sporcularımız. İkisi de cirit sporuyla ilgileniyorlar. Okullarına devam ederken, bir taraftan da ata sporumuz ciriti yaşatıyorlar. Yolları, bahtları açık olsun" dedi.

Karnelerini alan öğrenciler ise, daha sonra okuldan atları üzerinde ayrıldılar.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





