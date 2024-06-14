Termometreler 40'ın üzerine çıktı, uzmanı 'komaya kadar gidebilir' diyerek uyardı: Uyursanız uyanamayabilirsiniz! O saatlere dikkat

Haziran ayında aniden yükselen sıcaklıklar, kent sakinleri ve tatilcileri bunaltmış durumda. Termometrelerin 40 derece üstüne çıktığı turizm kenti Antalya'da aşırı sıcaklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması konusunda Memorial Antalya Hastanesi Nöroloji Bölümü'nden Uzm. Dr. Elif Sarıönder Gencer, uyarılarda bulundu.
Aşırı sıcakların vücudun termoregülasyon sistemini etkilediğine dikkati çeken Gencer, böyle bir durumda ortaya çıkan sıcak çarpmasının çok tehlikeli bir tıbbı sorun olduğunu söyledi.
Çok sıcak havalarda uzun süre kalındığında ve nemli ortamlarda uzun süre çalışıldığında vücudun termoregülasyon sisteminin düzeni bozulabildiğini kaydeden Gencer, “Vücut gereğinden fazla ısınabiliyor. Bu da hayati tehlike oluşturabilecek kalp ve bilinç sorunlarına neden olabiliyor. Özellikle yaşlı hastalar, kronik rahatsızlıkları bulunanlar, ağır spor egzersizi yapanlar ve sıcak havada çalışanlar fazla ter kaybederek termoregülasyon seviyesini bozabiliyorlar.
Vücut ısısı çok yükseldiğinde beyin işlevlerini bozacak kadar ısınıyor. Bilinç bulanıklığı, kalp hızlı atmaya, böbrekler iyi çalışmamaya başlıyor ve bünye bir çeşit şok tablosu yaşıyor. O bilinç bulanıklığı komaya kadar gidip ciddi hayati sorunlar ortaya çıkarabiliyor” dedi.
Yaz mevsiminde güneşin dik geldiği 12.00 ile 16.00 saatleri arasında dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Gencer, “Sadece güneşe maruz kalmak değil sorun, kapalı ve sıcak ortamlarda çalışmak da sıcak çarpmasına neden olabilir.
Kliması yok ve çok sıcak, siz de orada efor sarf etmenize, terlemenize neden olacak ve kalp atışınızı arttıracak bir aktivite yapıyorsanız, orada da vücut ısınızın ayarı bozulabilir” diye konuştu.