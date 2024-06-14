HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Termometreler 40'ın üzerine çıktı, uzmanı 'komaya kadar gidebilir' diyerek uyardı: Uyursanız uyanamayabilirsiniz! O saatlere dikkat

Termometreler 40'ın üzerine çıktı, uzmanı 'komaya kadar gidebilir' diyerek uyardı: Uyursanız uyanamayabilirsiniz! O saatlere dikkat

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
14.06.2024 12:11
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hava sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıktığı Antalya'da, uzmanlardan sıcak çarpması uyarısı geldi. Nöroloji Bölümü'nden Uzm. Dr. Elif Sarıönder Gencer, güneşin dik olduğu saatler arasında kapalı ve serin mekanların tercih edilmesini gerektiğini belirterek, ‘Vücut ısınızın ayarı bozulabilir' uyarısında bulundu.

Haziran ayında aniden yükselen sıcaklıklar, kent sakinleri ve tatilcileri bunaltmış durumda. Termometrelerin 40 derece üstüne çıktığı turizm kenti Antalya'da aşırı sıcaklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması konusunda Memorial Antalya Hastanesi Nöroloji Bölümü'nden Uzm. Dr. Elif Sarıönder Gencer, uyarılarda bulundu.

Mynet Youtube

SICAKLIKLAR 40'IN ÜZERİNE ÇIKTI, UZMANI UYARDI!

Aşırı sıcakların vücudun termoregülasyon sistemini etkilediğine dikkati çeken Gencer, böyle bir durumda ortaya çıkan sıcak çarpmasının çok tehlikeli bir tıbbı sorun olduğunu söyledi.

Çok sıcak havalarda uzun süre kalındığında ve nemli ortamlarda uzun süre çalışıldığında vücudun termoregülasyon sisteminin düzeni bozulabildiğini kaydeden Gencer, “Vücut gereğinden fazla ısınabiliyor. Bu da hayati tehlike oluşturabilecek kalp ve bilinç sorunlarına neden olabiliyor. Özellikle yaşlı hastalar, kronik rahatsızlıkları bulunanlar, ağır spor egzersizi yapanlar ve sıcak havada çalışanlar fazla ter kaybederek termoregülasyon seviyesini bozabiliyorlar.

Vücut ısısı çok yükseldiğinde beyin işlevlerini bozacak kadar ısınıyor. Bilinç bulanıklığı, kalp hızlı atmaya, böbrekler iyi çalışmamaya başlıyor ve bünye bir çeşit şok tablosu yaşıyor. O bilinç bulanıklığı komaya kadar gidip ciddi hayati sorunlar ortaya çıkarabiliyor” dedi.

“VÜCUT ISINIZIN AYARI BOZULABİLİR”

“VÜCUT ISINIZIN AYARI BOZULABİLİR”

Yaz mevsiminde güneşin dik geldiği 12.00 ile 16.00 saatleri arasında dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Gencer, “Sadece güneşe maruz kalmak değil sorun, kapalı ve sıcak ortamlarda çalışmak da sıcak çarpmasına neden olabilir.

Kliması yok ve çok sıcak, siz de orada efor sarf etmenize, terlemenize neden olacak ve kalp atışınızı arttıracak bir aktivite yapıyorsanız, orada da vücut ısınızın ayarı bozulabilir” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
bulantı koma güneş çarpması ölüm sıcak çarpması termometre
En Çok Okunan Haberler
Adnan Oktar'ın Pensilvanya'sı Dragos'ta neler oldu? Senelerce süren istismar ve şiddetler, çaresiz genç kızlar! Operasyon neden herkesten gizlendi?

Adnan Oktar'ın Pensilvanya'sı Dragos'ta neler oldu? Senelerce süren istismar ve şiddetler, çaresiz genç kızlar! Operasyon neden herkesten gizlendi?

'Erdoğan sonrasına' hazırlık! Telefon açıp yüzüne söylemiş

'Erdoğan sonrasına' hazırlık! Telefon açıp yüzüne söylemiş

Hasan Can Kaya emniyete götürüldü! Partide tanıştığı genç kızı evinde alıkoyduğu iddiası... İfadesi ortaya çıktı

Hasan Can Kaya emniyete götürüldü! Partide tanıştığı genç kızı evinde alıkoyduğu iddiası... İfadesi ortaya çıktı

Türkiye'yi sarsan görüntüler buzdağının görünen kısmıymış

Türkiye'yi sarsan görüntüler buzdağının görünen kısmıymış

Akın akın gidiyorlar! Trafik yoğunluğu böyle görüntülendi

Akın akın gidiyorlar! Trafik yoğunluğu böyle görüntülendi

Dışarısı 40 derece ile kavruluyor... İçeride soba ile ısınıyorlar

Dışarısı 40 derece ile kavruluyor... İçeride soba ile ısınıyorlar

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Babalar Günü Fırsatları devam ediyor!

Babalar Günü Fırsatları devam ediyor!

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Versace, Hermes, Kenzo... Erkek parfümlerinde indirimler devam ediyor

Versace, Hermes, Kenzo... Erkek parfümlerinde indirimler devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.