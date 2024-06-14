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Sinan Ateş davasının seyri değişebilir! Olayların ortasındaki MHP'li Olcay Kılavuz: Konuşmamam ve başsağlığı dilememem için talimat verildi

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
14.06.2024 13:58
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Sinan Ateş cinayetiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. MHP'li eski vekil Olcay Kılavuz konuyla ilgili sessizliğini bozdu. Hakkındaki iddiaları kabul etmeyen Kılavuz, kendisine konuşmaması ve Ayşe Ateş'e başsağlığı dilememesi konusunda talimat geldiğini söyledi. Kılavuz ayrıca Ateş'in öldürülmesine kendi ailesinin de üzüldüğünü belirtti.

Sinan Ateş davasının seyri değişebilir! Olayların ortasındaki MHP'li Olcay Kılavuz: Konuşmamam ve başsağlığı dilememem için talimat verildi

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili dava 1 Temmuz'da başlayacak. Dava öncesine kamuoyunda adı geçen eski MHP Milletvekili Olcay Kılavuz'dan ses getirecek açıklamalar geldi. Kendisine konuşmaması konusunda talimat verildiğini belirten Kılavuz, "Eğer bu suçsa gidip yatayım" ifadelerini kullandı.

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TGRT Haber Ankara Koordinatörü Ahmet Sözcan, Olcay Kılavuz'un açıklamalarını paylaştığı konuşmada şu açıklamaları yaptı;

Olcay Kılavuz’un bir çağrısı var, diyor ki “Beni savcılık, mahkeme çağırsın. Beni dinlesinler. Bana yöneltilen soruları cevaplamaya hazırım. Bildiklerimi anlatmaya hazırım.

"BU OLAYDAN HABERDAR DEĞİLDİM"

Olcay Kılavuz, ısrarla kendisinin ifadesinin alınmasını istiyor, böyle bir çağrısı var. Hatta şöyle bir şey diyor, “Ben Tolgahan Demirbaş ile görüştüm ama bu olaydan haberdar değildim. Kendisinin bu işin taraflarından biri olduğunu bilmiyordum. Daha sonra bu olay olunca görüştüm ancak merakımdan görüştüm” diyor. Kendisinin iddiası bu şekilde.

“Tape kayıtları varsa, Tolgahan Demirbaş dinleniyorsa ve benim onunla yaptığım görüşmeler kayıt altına alındıysa o tapeler deşifre edilsin.” diyor.

"SESSİZ KAL” TALİMATI VERİLDİ

Bu zamana kadar niye ifade vermedi ya da açıklama yapmadı? Olcay Kılavuz, bu konuda kendisine telkinde bulunulduğunu, talimat verildiğini söylüyor. ‘Senin ismin dosyada geçmiyor ki neden ifade veresin?’ şeklinde telkinde bulunulduğunu ifade ediyor. Aynı zamanda da sessiz kalması noktasında da talimat verildiğini söylüyor. Olcay Kılavuz, “Eğer bu suçsa gidip yatayım” ifadesini de kullanıyor.

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"BAŞ SAĞLIĞI BİLE DİLEMEYİN"

Ayşe Ateş’i de aramak istediğini söylüyor ama “Kendilerine baş sağlığı bile dilemeyin” diye talimat gittiğini söylüyor.

"DEMİRBAŞ’I POLİSE TESLİM ETTİM"

Tolgahan Demirbaş’ın kendi evinde değil, evinin önünde gözaltına alındığını söylüyor. Polisler almaya geldiğinde ilk başta direndiğini, teslim etmek istemediğini ama Sinan Ateş cinayetiyle ilgili olduğunu öğrendikten sonra Demirbaş’ı polislere teslim ettiğini ifade ediyor.

Sinan Ateş’in öldürülmesine ailesinin de üzüldüğünü ifade ediyor ve Kendi ailesinin de “Yazıktır, günahtır, neden öldürdüler?” diye ağladığını söylüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Olcay Kılavuz Sinan Ateş
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