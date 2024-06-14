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  4. Bakan Özhaseki'nin inşaat ziyaretinde yaşandı! İşçi "Elimiz kirli ama" deyince...

Bakan Özhaseki'nin inşaat ziyaretinde yaşandı! İşçi "Elimiz kirli ama" deyince...

14.06.2024 20:15
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki Adıyaman'da bir inşaat alanında incelemeler yaptı. Bakan Özhaseki ‘Elimiz kirli ama’ diyerek elini uzatmaya çekinen işçinin ellerini tutup, "Allah işinizi rast getirsin” dedi.

Bakan Özhaseki'nin inşaat ziyaretinde yaşandı! İşçi "Elimiz kirli ama" deyince...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Adıyaman’da ‘yerinde dönüşüm’ kapsamında yükselen binaları inceledi. Yenimahalle’deki inşaat alanına gelen Bakan Özhaseki’yi müteahhit ve teknik personel karşıladı.

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"ELİMİZ KİRLİ AMA"

Arka tarafta duran işçilerin yanına doğru ilerleyen ve elini uzatan Bakan Özhaseki’ye, bir işçi ‘Elimiz kirli ama’ diyerek ellerini uzatmaya çekindi. Bakan Özhaseki, işçilerin ellerini daha sıkı kavrayarak, "Allah işinizi rast getirsin" deyip tüm işçilerle tokalaştı.

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İnşaat ile ilgili bilgi alan Bakan Özhaseki, daha sonra inşaat alanından ayrıldı. (İHA)

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Mehmet Özhaseki
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