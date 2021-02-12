Yaşar İpek kimdir? Seren Serengil’in eski eşi Yaşar İpek kaç yaşında, nereli?

Ekranların ilgiyle izlenen sabah programlarından olan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının bugünkü konularından olan Yaşar İpek izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Sevgililer Günü’ne özel canlı canlı orkestrasıyla, dillerden düşmeyen aşk şarkılarıyla ünlü şarkıcı canlı yayında izleyenlerin karşısına çıkıyor. Şimdi, Yaşar İpek kaç yaşında sorusunun yanıtı araştırılıyor. Peki, Yaşar İpek nereli? İşte tüm merak edilenler...

YAŞAR İPEK KİMDİR?

1980 yılında Diyarbakır’da dünyaya gelen Yaşar İpek yaş olarak şu anda 41 yaşındadır. Seren Serengil ile yaptığı evlilik ve ardından boşanma sürecinde yaşananlarla alakalı sıkça gündeme gelen İpek, Serengil ile 2018 yılında evlendi. Çift 2020 yılında boşandı.

Serengil, 2019 yılının Ağustos ayında hamileliğini açıklamıştı. Aynı ay da boşanma kararını aldığını duyurmuştu. Ardından Serengil 2019 yılının Eylül ayında da bebeğini kaybettiğini açıklamıştı. İkilinin düet yaptıkları “Beni Benimle Bırak” adında bir single’ları da var.

İpek’in albümleri arasında 2015 yılında çıkardığı Sus, 2008 yılında çıkardığı Arada Bir ve 2000 yılında Aşkım adlı albümleri yer alıyor. En popüler şarkıları arasında ise Yalan, Haybeye, Ben Yoluma Giderim, Bir Alo De, Alışamadım, Korkuyorum, Sözüm Ona Sevdin, Unutulmaz, Yalnız Kalacaksın, Bi Tanısan ve Mektup bulunuyor. Yaşar İpek Emrah akrabalığı da uzun süredir konuşuluyordu. İki ismin arasında kan bağı bulunmadığı ve Emrah’ın, İpek’in babaannesinin ikinci evliliğinden olan eşinden çocuğu olduğu biliniyor.

