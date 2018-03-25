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Yaşar İpek, Seren Serengil'e evlilik teklif etti

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.03.2018 13:05 | Son Güncelleme

Bir küs bir barış ilişkileri devam eden Seren Serengil, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla nişan tarihini duyurdu

Yaşar İpek, Seren Serengil'e evlilik teklif etti

Yaşar İpek ile ilişkisine devam eden ve sözleşme imzalayan Seren Serengil, evlilik hazırlığı yapmaya başladı. Yaşar İpek, Kıbrıs'ta çıktığı sahnede Seren Serengil'e herkesin önünde evlilik teklifinde bulundu.

SEREN SERENGİL'İN NİŞAN TARİHİ

Instagram hesabından paylaşım yapan Seren Serengil, nişan tarihiyle ilgili bilgi verdi. 12 Mayıs tarihinde nişanlanacağını duyuran Seren Serengil'in yaptığı paylaşıma binlerce yorum ve beğeni geldi.

MMM

"Ben artık düğünümde gelin hanım ve arkadaşlarını alıyoruz pistimize anonsunu duyacağım bölüme geçmek istiyorum" şeklinde yazı yazan Seren Serengil, evlilik heyecanını her fırsatta dile getiriyor.

YAŞAR İPEK EVLİLİK TEKLİF ETTİ

Yaşar İpek'in evlilik teklifi ettiği anları Seren Serengil Instagram hesabından paylaştı ve şu yorumu yaptı:

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"Sahneye beni çağırdı bende şarkı söylememi istediği için çağırıyor zannettim ki istemediğimi bilir çıkmam hiçbir zaman onu seyretmeye gittiğimde! sahneye zorla çıkarınca beni bende ona kızdım “napıyorsun sen diye?” yüzüğü uzatınca anladım meğer bunları planlamış, Hayatımın en unutulmaz anını !! utancımdan ne yapacağımı şaşırdım ama çok mutluyum..."

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Seren Serengil yaşar ipek

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