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  4. Yasemin Bozkurt'tan Mehmet Ali Erbil itirafı! 'Seni yüzleştireceğim dediğimde...'

Yasemin Bozkurt'tan Mehmet Ali Erbil itirafı! 'Seni yüzleştireceğim dediğimde...'

05.03.2021 09:05 | Son Güncelleme:
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Yasemin Bozkurt'tan Mehmet Ali Erbil itirafı! 'Seni yüzleştireceğim dediğimde...'

Mehmet Ali Erbil'in "Yasemin'in Penceresi"nden programında dört yıldır görüşmediği annesiyle karşılaşmasını hatırlatan Yasemin Bozkurt yıllar önce yaşanan o olayı anlattı.

UçanKuş TV ekranlarında yayınlanan “Lerzan’la Çok Mutlu” programına usta gazeteci ve sunucu Yasemin Bozkurt katıldı.

Yıllar boyunca “Yasemin’in Penceresi” programıyla ünlülerin eteklerindeki taşları döken Yasemin Bozkurt, annesiyle yıllarca küs olan Mehmet Ali Erbil hakkında çok şaşırtan bir itirafta bulundu.

Bozkurt, “Mehmet Ali Erbil programıma konuk olduğunda annesiyle 5 yıldır konuşmuyordu. Annesi ikinci kez evlendiği için onunla konuşmuyormuş. Programıma geldiğinde ona seni yüzleştireceğim dediğimde bana ‘Gelecek kişi annem ise stüdyoyu terk ederim’ dedi. Ama daha sonra annesi stüdyoya girince birbirlerine sarılıp hüngür hüngür ağlamaya başladılar. Böylece onları ben barıştırmış oldum” dedi.

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Lerzan Mutlu
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