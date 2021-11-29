Yasemin Kay Allen Dayı Şov'da! "Hayat kadınını oynamayı çok isterdim ama..."

Dayı Şov ünlü konuklarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Oyuncu Yasemin Kay Allen ve hem oyuncu hem talk şov sunucusu olan Sergen Deveci, dijital platformda yayınlanan “Dayı Şov”a konuk oldu.

‘Dayı’ ünlü oyuncuya kariyerinde ilerlemek için akıl hastasını oynaması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine Allen ise “Hayat kadınını oynamayı çok isterdim. Ama benden beklenen şey topuklu ayakkabımı giyip elime detoks suyunu alıp laf sokmam” yanıtını verdi.

Kendisine ‘snob’ diyenler olduğu hatırlatılması üzerine ise oyuncu “Belli zevkleri olan bir insanım. Taviz de vermiyorum bazen. Bu beni eğer snob yapıyorsa” dedi.

"PİZZACIDA ÇALIŞTIM"

Çocukluğu Avustralya’da geçen Allen, geçmiş yıllarda pizzacıda çalışırken yaşadığı bir anıyı anlattı: “Bir gün depo alanına girdiğimde buzların üzerinde elim kadar bir böcek gördüm. Önce kıyamadık. ‘Öldürsek mi atsak mı?’ diye düşünürken, ‘biraz tehlikeli bir şeye benziyor’ dedik. Sonra dünyanın en ölümcül örümceklerinden biri olduğunu öğrendik. Arkadaşlar hemen öldürdü.”



