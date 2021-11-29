MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yasemin Kay Allen Dayı Şov'da! "Hayat kadınını oynamayı çok isterdim ama..."

Yasemin Kay Allen Dayı Şov'da! "Hayat kadınını oynamayı çok isterdim ama..."

29.11.2021 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yasemin Kay Allen ve Sergen Deveci, dijital platformda yayınlanan “Dayı Şov”a konuk oldu. Güzel oyuncu Allen açıklamasında bir hayat kadını rolüyle ekrana gelmek istediğini söyledi.

Yasemin Kay Allen Dayı Şov'da! "Hayat kadınını oynamayı çok isterdim ama..."

Dayı Şov ünlü konuklarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Oyuncu Yasemin Kay Allen ve hem oyuncu hem talk şov sunucusu olan Sergen Deveci, dijital platformda yayınlanan “Dayı Şov”a konuk oldu.

‘Dayı’ ünlü oyuncuya kariyerinde ilerlemek için akıl hastasını oynaması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine Allen ise “Hayat kadınını oynamayı çok isterdim. Ama benden beklenen şey topuklu ayakkabımı giyip elime detoks suyunu alıp laf sokmam” yanıtını verdi.

Kendisine ‘snob’ diyenler olduğu hatırlatılması üzerine ise oyuncu “Belli zevkleri olan bir insanım. Taviz de vermiyorum bazen. Bu beni eğer snob yapıyorsa” dedi.

61a45a6c4e3fe11a98f2d445

"PİZZACIDA ÇALIŞTIM"

Çocukluğu Avustralya’da geçen Allen, geçmiş yıllarda pizzacıda çalışırken yaşadığı bir anıyı anlattı: “Bir gün depo alanına girdiğimde buzların üzerinde elim kadar bir böcek gördüm. Önce kıyamadık. ‘Öldürsek mi atsak mı?’ diye düşünürken, ‘biraz tehlikeli bir şeye benziyor’ dedik. Sonra dünyanın en ölümcül örümceklerinden biri olduğunu öğrendik. Arkadaşlar hemen öldürdü.”


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Darp ve aldatmayı unuttu! "Minik kuş geri döndü"Darp ve aldatmayı unuttu! "Minik kuş geri döndü"
PARTNER Adnan Oktar'ın kediciği MHP'nin kapısını çaldı! Talebini duyan ilçe başkanı polisi aradı Adnan Oktar'ın kediciği MHP'nin kapısını çaldı! Talebini duyan ilçe başkanı polisi aradı
Kız kardeşini gören şaşkına döndü! ''Nasıl genleriniz var arkadaş!''Kız kardeşini gören şaşkına döndü! ''Nasıl genleriniz var arkadaş!''
Anahtar Kelimeler:
Yasemin Allen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Arınç'tan "Erdoğan'a muhalefet" açıklaması: Beni zorlamasınlar

Arınç'tan "Erdoğan'a muhalefet" açıklaması: Beni zorlamasınlar

Omicron'un tespit edildiği Güney Afrika'dan dünyaya çağrı

Omicron'un tespit edildiği Güney Afrika'dan dünyaya çağrı

Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Ronaldo...

Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Ronaldo...

Uçağın iniş takımlarında ABD'ye geldi

Uçağın iniş takımlarında ABD'ye geldi

İddialı dizi reytinglere yenildi! Ekran ömrü kısa oldu

İddialı dizi reytinglere yenildi! Ekran ömrü kısa oldu

Her sözü olay! Tercihini değiştirmiş

Her sözü olay! Tercihini değiştirmiş

İlginizi Çekebilir

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Halit Ergenç’in eski eşi de çok ünlü! Bir zamanlar Arka Sokaklar’ın yıldız ismiyle evliydi

Halit Ergenç’in eski eşi de çok ünlü! Bir zamanlar Arka Sokaklar’ın yıldız ismiyle evliydi

1500 TL altına alınabilecek ve sizi üzmeyecek en iyi akıllı telefon modelleri

1500 TL altına alınabilecek ve sizi üzmeyecek en iyi akıllı telefon modelleri

Müge Anlı kötü haberi duyurdu! Rahmi Özkan...

Müge Anlı kötü haberi duyurdu! Rahmi Özkan...

Anne-babası gibi oyuncu oldu! Güzelliğiyle büyülüyor

Anne-babası gibi oyuncu oldu! Güzelliğiyle büyülüyor

Göğüs dekoltesi olay oldu!

Göğüs dekoltesi olay oldu!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.