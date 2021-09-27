MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yasemin Özilhan'ın 300 bin TL'lik karavanı olay oldu!

Yasemin Özilhan'ın 300 bin TL'lik karavanı olay oldu!

27.09.2021 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem oyunculuk yapan ve sonra İzzet Özilhan ile evlenip oyunculuğu bırakan Yasemin Özilhan, son yılların yükselen trendi olan karavan modasına kayıtsız kalamadı. Yasemin Özilhan'ın 300 bin TL'lik karavanı olay oldu.

Yasemin Özilhan'ın 300 bin TL'lik karavanı olay oldu!

Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan 300 bin çifti lüks yaşantısıyla dikkat çekiyor. Çift, temmuz ayında Crawler marka karavan satın aldı. Yasemin-İzzet Özilhan 300 bin lira ödedikleri Batu 535 model karavanları ile ilk seyahatlerine çıktı.

Hiçbir detayın unutulmadığı lüks karavanları ile kendilerine sakin bir rota çizen ikiliden Yasemin Özilhan, doğa tatilinin fotoğraflarını Instagram'da takipçileri ile paylaştı.

615175ba4e3fe117944f672e

Ev konforunu tatile taşıyan Yasemin Özilhan, mutfağa girip pizza yaptı.

6151750c4e3fe117944f670c

Günün büyük çoğunluğunu bisiklet sürerek ve trekking yaparak geçiren Yasemin Özilhan, günün yorgunluğunu hamakta sallanarak attı.

615175624e3fe117944f671f
Yasemin Özilhan, akşamları ise eşi ile birlikte film keyfi yaptı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Zuhal Topal'ın kızına yorum yağdıZuhal Topal'ın kızına yorum yağdı
Burası İstanbul! Görenler inanamadı: Uyuşturucu için sıraya girdilerBurası İstanbul! Görenler inanamadı: Uyuşturucu için sıraya girdiler
Pis Yedili'nin yıldızıydı! Son hali inanılmazPis Yedili'nin yıldızıydı! Son hali inanılmaz
Anahtar Kelimeler:
İzzet Özilhan Yasemin Özilhan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Flaş iddia: Muhalefetin ortak adayı İlhan Kesici

Flaş iddia: Muhalefetin ortak adayı İlhan Kesici

İkinci Dünya Savaşı'ndan bir ilk! En düşük oy oranını aldı

İkinci Dünya Savaşı'ndan bir ilk! En düşük oy oranını aldı

Pozisyona isyan etti! ''Hakemliğini bitiririm''

Pozisyona isyan etti! ''Hakemliğini bitiririm''

Süper Lig'in en iyisini açıkladı! İşte o isim

Süper Lig'in en iyisini açıkladı! İşte o isim

Göztepe kalecisi İrfan Can Eğribayat'tan inanılmaz hata!

Göztepe kalecisi İrfan Can Eğribayat'tan inanılmaz hata!

Mbappe'nin Neymar isyanı TV'ye yansıdı

Mbappe'nin Neymar isyanı TV'ye yansıdı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

İlk soruda elendi! Ünlü oyuncu lafını esirgemedi

İlk soruda elendi! Ünlü oyuncu lafını esirgemedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Canlı yayına çırılçıplak çıktı!

Canlı yayına çırılçıplak çıktı!

Başörtüsünü çıkarmıştı! "Başroldüm şimdi dublör"

Başörtüsünü çıkarmıştı! "Başroldüm şimdi dublör"

Berfu Yenenler'den aldatma itirafı!

Berfu Yenenler'den aldatma itirafı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.