Yasemin Özilhan ve eşi İzzet Özilhan ayrılık haberlerine fotoğrafla yanıt verdi!

2011 yılında iş insanı İzeet Özilhan ile nikha masasına oturan Yasemin Ergene dizi ve film setlerinden uzak kalmayı tercih etti. Oyunculuk kariyerine ara veren ünlü isim ekranlardan uzak olsa da tarzı ve sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Mutlu aile tablosuyla örnek gösterilen Yasemin-İzzet Özilhan çiftine adeta nazar değdi. Ela ve Emine ismini verdikleri iki kız çocukları bulunan çift üçüncü çocukları için hazırlık yapıyordu. 2 aylık hamile olan Yasemin Özilhan, düşük yaparak bebeğini kaybetti. Zor günler geçiren güzel oyuncu bir de ihanet iddialarıyla karşı karşıya kaldı.

Geçtiğimiz günlerde Ezgi Öcel isimli mankenin fotoğraflarını beğenen İzzet Özilhan için “büyük fanım” ifadesini kullanması ikilinin arasını açmıştı. Ayrılacakları iddia edilen çift haberlere son noktayı koydu.

‘ROMANTİK TATİL’

Ezgi Öncel, iş insanı İzzet Özilhan’ın fotoğraflarını beğenmesini "Yine başladı büyük fanım" notuyla ifşa etmişti. İfşa haberlerinin ardından Yasemin Özilhan eşini sosyal medya hesabından silerek tepkisini göstermişti. Bu hamlenin sonrasında çiftin boşanacakları konuşulmuştu.