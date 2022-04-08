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  4. Yasemin Özilhan ve eşi otelden bıktı! 500 bin TL'ye tiny house aldı

Yasemin Özilhan ve eşi otelden bıktı! 500 bin TL'ye tiny house aldı

08.04.2022 07:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzzet Özilhan ile evlendikten sonra oyunculuğa veda eden ve lüks yaşantısıyla gündeme gelen Yasemin Özilhan son dönemde eşiyle karavan tatili yapıyordu. Lüks karavanlarıyla yaptıkları pozlarla gündeme gelen çift otellerde konaklamak istemediği için paraya kıydı ve 500 bin TL'ye tiny house aldı.

Yasemin Özilhan ve eşi otelden bıktı! 500 bin TL'ye tiny house aldı

Bir döneme damga vuran 'Doktorlar' dizisinde 'Ela' karakterine hayat veren Yasemin Özilhan, iş insanı İzzet Özilhan ile evlendikten sonra oyunculuğu bıraktı. Lüks yaşantısıyla dikkat çeken Yasemin Özilhan tatil için lüks yatları ve Bodrum'a yakın ancak beldenin keşmekeşinden uzak olan Kaplankaya'daki villalarını tercih ediyordu.

Pandemide ise aşırı lüks karavanlarıyla tatil yapan ünlü çift, geçtiğimiz sene de karavan satın almıştı. Takvim'in haberine göre; 400 bin TL'ye aldıkları karavanlarıyla ailece doğayla iç içe anlar geçiren Yasemin ile İzzet Özilhan, son dönemin modasına uydu.

Ekran Alıntısı

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Yaklaşık 500 bin TL'ye 'Tiny house' (Küçük ev akımı) denilen tekerlekli minik evlerden satın alan sosyetik çift, bu yazı da lüks otellere adım atmadan gözlerden uzak bir şekilde geçirecek.

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Yasemin Özilhan
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