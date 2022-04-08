Yasemin Özilhan ve eşi otelden bıktı! 500 bin TL'ye tiny house aldı

Bir döneme damga vuran 'Doktorlar' dizisinde 'Ela' karakterine hayat veren Yasemin Özilhan, iş insanı İzzet Özilhan ile evlendikten sonra oyunculuğu bıraktı. Lüks yaşantısıyla dikkat çeken Yasemin Özilhan tatil için lüks yatları ve Bodrum'a yakın ancak beldenin keşmekeşinden uzak olan Kaplankaya'daki villalarını tercih ediyordu.

Pandemide ise aşırı lüks karavanlarıyla tatil yapan ünlü çift, geçtiğimiz sene de karavan satın almıştı. Takvim'in haberine göre; 400 bin TL'ye aldıkları karavanlarıyla ailece doğayla iç içe anlar geçiren Yasemin ile İzzet Özilhan, son dönemin modasına uydu.

Yaklaşık 500 bin TL'ye 'Tiny house' (Küçük ev akımı) denilen tekerlekli minik evlerden satın alan sosyetik çift, bu yazı da lüks otellere adım atmadan gözlerden uzak bir şekilde geçirecek.



