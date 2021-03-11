Yasemin Sakallıoğlu ile Burak Yırtar evlendi

Yasemin Sakallıoğlu ile Burak Yırtar, 2019 yılında nişanlanmıştı. Evlilik yolunda ilerlerken bir dönem sürpriz bir şekilde yollarını ayıran çift, hayatlarını birleştirdi.

İkili, sürpriz bir şekilde sessiz sedasız nikah masasına oturdu. Sakallıoğlu ve Yırtar, koronavirüs pandemisi sebebiyle ailesi ve şahitlerinin katıldığı küçük bir organizasyonla evlendiklerini duyurdu.

Mutlu haberi Instagram hesabından yayınladığı gönderilerle duyuran 32 yaşındaki Yasemin Sakallıoğlu, "Bir küçük sürprizimiz var" ifadelerini kullandı.

"EVLENMEK HOŞUMUZA GİDER"

Ünlü oyuncu ve sosyal medya fenomeni, eşi ile birlikte çekilen karelerine, "Evlenmek hoşumuza gider" şeklindeki esprili bir not düşerken, takipçilerinden 400 bin beğeni aldı.

İkili, Instagram üzerinden şu ortak açıklamayı yaptı:

"İçinde bulunduğumuz süreç özel günlerimizi 50 davetli ile sınırladığından bu mutlu günümüzü iki tarafın da annesi, babası ve şahitleri eşliğinde gerçekleştirdik. Malum bir yakın akrabayı çağırsak, diğerine haksızlık olacaktı... Kimse kendini başkasıyla kıyaslamasın, biz mutlu olurken bir başkası kendini değersiz hissetmesin istedik. Şimdiden anlayışınıza ve iyi dileklerinize teşekkür ederiz".



