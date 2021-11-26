Yasemin Şefkatli'den İbrahim Tatlıses dövmesi yorumu

Pandemi nedeniyle düğünlerini erteleyen İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, 7 Ekim'de evlenerek, hayatlarını birleştirmişti. 550 davetlinin katıldığı düğüne ünlü isimler akın etmişti.

Oğlunun düğününde hiçbir masraftan kaçmayan İbrahim Tatlıses, gelinine 450 bin TL değerinde bir altın kemer takmıştı.

Şefkatli katıldığı bir programda Tatlıses' hayran olduğunu ve dövmesini yaptıracağını söyledi. Çıkan haberler karşısında Yasemin Şefkatli açıklama yapmak zorunda kaldı. Şefkatli sözlerinin şaka olduğunu söylemek yerine "Ama bundan benim haberim yok" açıklamasında bulundu.

