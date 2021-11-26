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Yasemin Şefkatli'den İbrahim Tatlıses dövmesi yorumu

26.11.2021 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İdo Tatlıses ile evlenen Yasemin Şefkatli kayınbederi İbrahim Tatlıses'e hayranlığını sık sık dile getiriyor. Şefkatli'nin, kayınpederinin yüzünü koluna dövme yaptıracağı sözleri gündeme geldi. Ünlü isimden söylentilere yanıt gecikmedi.

Yasemin Şefkatli'den İbrahim Tatlıses dövmesi yorumu

Pandemi nedeniyle düğünlerini erteleyen İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, 7 Ekim'de evlenerek, hayatlarını birleştirmişti. 550 davetlinin katıldığı düğüne ünlü isimler akın etmişti.

Oğlunun düğününde hiçbir masraftan kaçmayan İbrahim Tatlıses, gelinine 450 bin TL değerinde bir altın kemer takmıştı.

Yasemin Şefkatli kayınpederi İbrahim Tatlıses'i yere göğe sığdıramıyorYasemin Şefkatli kayınpederi İbrahim Tatlıses'i yere göğe sığdıramıyor

Şefkatli katıldığı bir programda Tatlıses' hayran olduğunu ve dövmesini yaptıracağını söyledi. Çıkan haberler karşısında Yasemin Şefkatli açıklama yapmak zorunda kaldı. Şefkatli sözlerinin şaka olduğunu söylemek yerine "Ama bundan benim haberim yok" açıklamasında bulundu.

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İbrahim Tatlıses Yasemin Şefkatli
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