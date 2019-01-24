MAGAZİN

Yasemin Yalçın'ın güldüren Kemal Sunal anısı

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.01.2019 10:35 | Son Güncelleme

Kakılmış karakteriyle hayatlarımıza giren Yasemin Yalçın tiyatro ile geri dönüyor. Yalçın katıldığı 2. Sayfa programında uzaktan akrabası olan Kemal Sunal ile tanışmalarını anlattı.

Uzun zamandır televizyon ekranlarında yer almayan oyuncu Yasemin Yalçın ve İlyas İlbey, Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk olarak, samimi açıklamalarda bulundu.

Kemal Sunal ile nasıl tanıştıklarını da anlatan Yalçın'dan samimi açıklamalar:

"KOYUN GÜDÜYORUM"

Biz 12 yıldır tiyatro yapmadık, ama bu süreyi boş geçirmedik. Belki ekran önünde değildik ama yine üretimimiz devam etti. Bu arada hayatı da yakaladık. Gezdik, uzun yollara çıktık. Çiftliğimiz var. Ektik, biçtik… Çobanlık yaptık, koyun bekledik. Atlarımızla diğer hayvanlarımızla ilgilendik.

yasemin-yalcin-kemal-sunal-ile-tanisma-11672419_5359_m

Ben çiftliğe gittiğimiz zaman koyun güdüyorum. Keyif alıyorum. Ekip, biçiyorum… Çok güzel kuru fasulyem var. Yetiştiriyorum organik, eşe dosta dağıtıyoruz.

"BEN TİYATRODA HER ŞEYİ YAPTIM"

Geçen bana dediler ki '12 yıl sonra tiyatroya dönüyorsunuz, ne hissediyorsunuz?' ağzımdan 'baba ocağına dönmek gibi bir şey' çıktı. Sonra düşündüm' yanlış mı yaptım?' diye, Baba ocağı, asker ocağı, tiyatro da benim için bir ocak gerçekten. Ben tiyatroda her şeyi yaptım. Müşfik Kenter'in ayakkabısını da boyadım, etrafı süpürdüm, asistanlık yaptım çok şey öğrendim…

Müşfik Kenter'den de eşi Yıldız Kenter'den de çok ama çok şey öğrendim. Onlarla nefes alıp geliştim. Müşfik Kenter de Yıldız Kenter de benim için bir idoldür. Müşfik Kenter benim babam gibiydi, onun hakkını ödeyemem. Yıldız Hanım'a da Allah'tan uzun ömürler diliyorum."

yasemin-yalcin-kemal-sunal-ile-tanisma-11672419_7953_m

Yasemin Yalçın, uzaktan akraba oldukları Kemal Sunal'la ilginç tanışma hikayelerini anlattı:

Film setinde tanıştık, 'Merhaba' dedik ve yatağa girdik. Kemal abi uzun boyluydu yatağa sığmadı. Benim boyum kısa yatağın yarısına gelmiştim.

PARTNERAşkın yaş engeline takılmadığı ünlü çiftlerAşkın yaş engeline takılmadığı ünlü çiftler
Kameraları görünce açıldı!Kameraları görünce açıldı!
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel şoke etti!Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel şoke etti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yasemin Yalçın Kemal Sunal

En Çok Okunan Haberler

Venezuela'da işler kızışıyor! Ordudan flaş açıklama

Venezuela'da işler kızışıyor! Ordudan flaş açıklama

Bekaroğlu’ndan Üsküdar adaylığı açıklaması!

Bekaroğlu’ndan Üsküdar adaylığı açıklaması!

Erdoğan'dan Maduro'ya destek: Kardeşim, dik dur yanındayız

Erdoğan'dan Maduro'ya destek: Kardeşim, dik dur yanındayız

Çok sert yaptırımlar yolda! ABD oy birliğiyle kabul etti!

Çok sert yaptırımlar yolda! ABD oy birliğiyle kabul etti!

'Rıza Sarraf bana iki kez tecavüz etti!'

'Rıza Sarraf bana iki kez tecavüz etti!'

Ünlü modelin göğüsleri sosyal medyanın diline düştü

Ünlü modelin göğüsleri sosyal medyanın diline düştü

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Acun Ilıcalı'dan Survivor fotoğrafı

Acun Ilıcalı'dan Survivor fotoğrafı

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Cezaevindeki oyuncudan hayranlarına müjde!

Cezaevindeki oyuncudan hayranlarına müjde!

O ünlüler hakkında flaş karar

O ünlüler hakkında flaş karar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kameraları görünce açıldı!

Kameraları görünce açıldı!

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel şoke etti!

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel şoke etti!

Sinan Akçıl eşi Burcu Kıratlı'nın peşinde!

Sinan Akçıl eşi için kuaförü bastı

Gül Sunal'dan duygulandıran Ayşen Gruda paylaşımı

'Şimdi bir tek ben kaldım bu fotoğraftan...'

Ailece Dubai tatili

Ailece Dubai tatili

Mehmet Ali Erbil'in doktoru konuştu!

97 günde 15 kilo kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.