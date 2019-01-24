Yasemin Yalçın'ın güldüren Kemal Sunal anısı

Uzun zamandır televizyon ekranlarında yer almayan oyuncu Yasemin Yalçın ve İlyas İlbey, Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk olarak, samimi açıklamalarda bulundu.

Kemal Sunal ile nasıl tanıştıklarını da anlatan Yalçın'dan samimi açıklamalar:

"KOYUN GÜDÜYORUM"

Biz 12 yıldır tiyatro yapmadık, ama bu süreyi boş geçirmedik. Belki ekran önünde değildik ama yine üretimimiz devam etti. Bu arada hayatı da yakaladık. Gezdik, uzun yollara çıktık. Çiftliğimiz var. Ektik, biçtik… Çobanlık yaptık, koyun bekledik. Atlarımızla diğer hayvanlarımızla ilgilendik.

Ben çiftliğe gittiğimiz zaman koyun güdüyorum. Keyif alıyorum. Ekip, biçiyorum… Çok güzel kuru fasulyem var. Yetiştiriyorum organik, eşe dosta dağıtıyoruz.

"BEN TİYATRODA HER ŞEYİ YAPTIM"

Geçen bana dediler ki '12 yıl sonra tiyatroya dönüyorsunuz, ne hissediyorsunuz?' ağzımdan 'baba ocağına dönmek gibi bir şey' çıktı. Sonra düşündüm' yanlış mı yaptım?' diye, Baba ocağı, asker ocağı, tiyatro da benim için bir ocak gerçekten. Ben tiyatroda her şeyi yaptım. Müşfik Kenter'in ayakkabısını da boyadım, etrafı süpürdüm, asistanlık yaptım çok şey öğrendim…