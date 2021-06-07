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Yasin Obuz'dan Bahar Candan'a şoke eden mesaj: Paçoz

07.06.2021 17:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Bahar Candan, geçen aylarda yalnızlıktan şikayet etmiş ve 5 bin TL maaş, sigorta ve yemek karşılığında kendisine bir arkadaş aradığını duyurmuştu. Candan Survivor ve Masterchef yarışmacısı Yasin'i işe aldığını duyurunca olanlar oldu. Yasin Obuz şoke eden sözler söyledi.

Yasin Obuz'dan Bahar Candan'a şoke eden mesaj: Paçoz

5 bin TL karşılığında arkadaş arayan sosyal medya fenomeni Bahar Candan, bu kişiyi bulduğunu söylemiş ve "Yasin Obuz CV'sini gönderdi fakat ABD'de olduğu için Türkiye'ye gelince işe başlayacak. Sigortası olacak. Aylık 5 bin TL'ye arkadaşım olacak" demişti.

Candan bir paylaşım daha yaparak Yasin Obuz'u işe aldığınu duyurdu. Bunu gören Yasin Obuz mesajı ifşa etti. Yasin Obuz'un sözleri herkesi şoke etti. Bir kadına kullandığı bu dilin çirkin olduğunu söyleyen sosyal medya kullanıcıları Yasin'e eleştiri yağdırdı.

Yasin Obuz Bahar Candan'a verdiği yanıtta şunları söyledi:

"SALAK OLDUĞUN İÇİN..."

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"Bahar seni 5 bin TL'ye değil 100 bin TL'ye bile yanımda gezdirmem. Benim deliliğim zekiliğimden seninki aptallığından kaynaklı olduğu için ayrı dünyaların insanlarıyız anlayacağın. Ben şaka yapmıştım ve sen bunu anlamayacak kadar salak olduğun için her yere yaydın, ee bir de üzerimden prim yapmaya kalkmışsın peki şimdi seni benden kim koruyacak? Dua et kadınsın yoksa kafes dövüşü yapardık. Sen kimsin sana yemek yapıp seni koruyalım paçoz."

Bahar Candan bu yanıta jet hızında yanıt verdi. Candan paylaşımında "Bunun gibiler ancak benim gibi iyi niyetli kızları kandırabilir. Beni yemeğe çıkarmıştı iş konulu sohbet edip yemek yemiştik bu kişiyle" dedi.

Ekran Alıntısı

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Anahtar Kelimeler:
Bahar Candan Yasin Obuz
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
sonradan görme vitaminsiz kadın.insanda bir utanma duygusu olur sen kim o delikanliyi 5000 liraya kiralamak kim önce bi aynaya bak.
Bahar Candan, bir hukuk mezunu. Bu konu da üründe düşünülmesi gereken bir durum gibi görünüyor. Demek ki, iyi bir bölüm bitirmek de herkeste yüksek IQ garantisi olmuyormuş. İTÜ'den, benim de tanıdığım yaşlı bir sayısalcı hoca, bir ara paylaşımında öğrencilere nasihat ederken 40 küsur senelik meslek hayatında notları yüksek olup aptal olan çok öğrenci de gördüğünü söylüyordu.
İki tane Başkent Üniversitesi'nden, bir tane de Beykent Üniversitesi'nden çıkma genç kadın ile aşk dışı, sosyolojik diyaloğum olmuştu bir süre. Üçü de birbirinden dengesiz, kırıcı idi. Hiç olmadık zamanda beklenmedik bir söz edebiliyor, karşıdaki insanı rencide edebiliyorlardı. Buna rağmen kendilerini iyi, pamuk kalpli görüyorlardı. Aslında rencide etmeye son derece meyilli kimselerdi. Bahar Candan da öyle tahmin ediyorum ki onlar gibi bir kimsedir. Adamın cevabı uygun olmuş diye düşünüyorum. Böyleleri, hanım hanımcık, kibar kadınlar değil ki.

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