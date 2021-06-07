Yasin Obuz'dan Bahar Candan'a şoke eden mesaj: Paçoz

5 bin TL karşılığında arkadaş arayan sosyal medya fenomeni Bahar Candan, bu kişiyi bulduğunu söylemiş ve "Yasin Obuz CV'sini gönderdi fakat ABD'de olduğu için Türkiye'ye gelince işe başlayacak. Sigortası olacak. Aylık 5 bin TL'ye arkadaşım olacak" demişti.

Candan bir paylaşım daha yaparak Yasin Obuz'u işe aldığınu duyurdu. Bunu gören Yasin Obuz mesajı ifşa etti. Yasin Obuz'un sözleri herkesi şoke etti. Bir kadına kullandığı bu dilin çirkin olduğunu söyleyen sosyal medya kullanıcıları Yasin'e eleştiri yağdırdı.

Yasin Obuz Bahar Candan'a verdiği yanıtta şunları söyledi:

"SALAK OLDUĞUN İÇİN..."

"Bahar seni 5 bin TL'ye değil 100 bin TL'ye bile yanımda gezdirmem. Benim deliliğim zekiliğimden seninki aptallığından kaynaklı olduğu için ayrı dünyaların insanlarıyız anlayacağın. Ben şaka yapmıştım ve sen bunu anlamayacak kadar salak olduğun için her yere yaydın, ee bir de üzerimden prim yapmaya kalkmışsın peki şimdi seni benden kim koruyacak? Dua et kadınsın yoksa kafes dövüşü yapardık. Sen kimsin sana yemek yapıp seni koruyalım paçoz."