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  4. Yasin Obuz MasterChef’in yeni sezonuna eleştiri yağmuruna tuttu! ‘Eğlence yönünden eksik...’

Yasin Obuz MasterChef’in yeni sezonuna eleştiri yağmuruna tuttu! ‘Eğlence yönünden eksik...’

02.10.2020 12:02 | Son Güncelleme:
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Yasin Obuz MasterChef’in yeni sezonuna eleştiri yağmuruna tuttu! ‘Eğlence yönünden eksik...’

MasterChef Türkiye 2019 yemek programına katıldıktan sonra popülerliği kavuşan fenomen yarışmacı Yasin Obuz soluğu Survivor’da almıştı. Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2020 programıyla geniş bir hayran kitlesine kavuşan Yasin Obuz eski yarışmasına eleştiri yaptı. MasterChef’in yeni sezonunu ilk kez izleyen Yasin Obuz All Star sinyalini de verdi.

Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasına katıldıktan sonra şarkıcılığa göz kırpan Yasin Obuz MasterChef’teki eski günlerini unutmadı. Ala şarkısıyla trendler listesine girmeyi başaran fenomen yarışmacı MasterChef’in yeni sezonuna dair ilk fikrini sosyal medya hesabından yayınladığı videosuyla dile getirdi. Yasin Obuz videosunda All Star müjdesini vermeyi ihmal etmedi.

‘EKSİKLİĞİM ÇOK BELLİ’

yasin obuz

TV 8 ekranlarının fenomen yemek yarışması MasterChef yeni sezonuyla reyting listelerini alt üst etmeyi sürdüyor. Jüri koltuğunda Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya’nın oturduğu yemek yarışmasına ilk eleştiri programın eski yarışmalarından geldi. MasterChef’in yeni bölümünü izlerken paylaşım yapan Yasin Obuz, “Eksikliğim çok belli ama evim, All Star’da telafi ederiz” notunu düştü.

yasin obuz

MasterChef’in yeni sezonunun eğlence yönünden eksik olduğunu söyleyen Obuz, “Yaklaşık 10 dakikadır izliyorum. Sadece kaos var, başka bir şey yok. Eğlence yönünden sıfır. Arı Maya, Avatar, Batman, Dedektif Gadget yok” ifadelerini kullandı.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
daha cümle kurmayı bilmiyorsun.
belkide o yüzden bu sezon rekor kırıyorlar! lütfen uzak dur!
Soytarılık ne zamandan beri eğlence oldu...

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