Yasin Obuz MasterChef’in yeni sezonuna eleştiri yağmuruna tuttu! ‘Eğlence yönünden eksik...’

Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasına katıldıktan sonra şarkıcılığa göz kırpan Yasin Obuz MasterChef’teki eski günlerini unutmadı. Ala şarkısıyla trendler listesine girmeyi başaran fenomen yarışmacı MasterChef’in yeni sezonuna dair ilk fikrini sosyal medya hesabından yayınladığı videosuyla dile getirdi. Yasin Obuz videosunda All Star müjdesini vermeyi ihmal etmedi.

‘EKSİKLİĞİM ÇOK BELLİ’

TV 8 ekranlarının fenomen yemek yarışması MasterChef yeni sezonuyla reyting listelerini alt üst etmeyi sürdüyor. Jüri koltuğunda Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya’nın oturduğu yemek yarışmasına ilk eleştiri programın eski yarışmalarından geldi. MasterChef’in yeni bölümünü izlerken paylaşım yapan Yasin Obuz, “Eksikliğim çok belli ama evim, All Star’da telafi ederiz” notunu düştü.

MasterChef’in yeni sezonunun eğlence yönünden eksik olduğunu söyleyen Obuz, “Yaklaşık 10 dakikadır izliyorum. Sadece kaos var, başka bir şey yok. Eğlence yönünden sıfır. Arı Maya, Avatar, Batman, Dedektif Gadget yok” ifadelerini kullandı.



