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Yaşına kimse inanamıyor! 100 yaşında dünyanın en yaşlı doktoru olarak ünlendi... Uzun yaşamının sırrı bakın neymiş?

14.04.2023 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

100 yaşındaki Dr Howard Tucker, “Dünyanın en yaşlı doktoru” ve 1947'den beri doktorluk yapıyor. Guinness rekortmeni Dr. Tucker uzun yaşamın sırrı olarak biftek ve alkol dahil olmak üzere kendi sırlarını paylaştı. Tucker’in sırları kısa sürede sosyal medyada gündem yaratmayı başardı.

Yaşına kimse inanamıyor! 100 yaşında dünyanın en yaşlı doktoru olarak ünlendi... Uzun yaşamının sırrı bakın neymiş?

“Dünyanın en yaşlı doktoru” olarak Guinness Rekorlar Kitabı’ndaki yerini alan Dr. Howard Tucker, tıp dünyasında 75 yıl boyunca nörolog olarak görev yaptı. Amerika Birleşik Devletleri’nin Ohio eyaletinde yaşayan Dr. Tucker, 2021 yılında 'En Yaşlı Pratisyen Doktor' dalında Guinness Dünya Rekoru'na layık görüldü. Asırlık savaş gazisi Dr. Tucker, uzun yaşamın sırlarını açıkladı.

“BİFTEK VE MARTİNİ”

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1922 yılında hayata gözlerini açan Dr. Tucker, “Uzun yaşamım biraz iyi genlere ve biraz da şansa bağlı. İkinci Dünya Savaşı’nı, çocuk felcini hatta küresel salgınlardan birkaçını gördüm. 80'li yaşlarımın sonlarına kadar yüzmek, koşmak, yürüyüş yapmak ve kayak yapmak beni güçlü ve sağlıklı tuttu. Hayatı dolu dolu yaşıyorum. Biftek ve martini benim vazgeçilmezlerim. Uzun ömürlülüğün gerçek sırrı, sır olmamasıdır. Ama her gün yaşar ve bir kez ölürüz, bu yüzden sahip olduğumuz zamanı en iyi şekilde değerlendirmeliyiz.” dedi.

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