Yaşına kimseyi inandıramıyor! 72 yaşındaki jimnastikçinin hareketleri sosyal medyada gündem oldu

72 yaşındaki sosyal medya fenomeni Keiko Guest, yaşıtlarından bir hayli farklı bir hayta tarzına sahip. Vücut pozitifliğini teşvik etmek ve çalışan sağlıklı bedenlere sahip olmanın yaşla alakası olmadığını belirten Guest, TikTok hesabından sıklıkla egzersiz yaptığı paylaşımları gönderiyor. TikTok’tan yaptığı gönderisine Guest, “72 yaşında çalışmam gerekiyor” notunu ekledi.

HAREKETLERİ GÜNDEM OLDU

Fiziksel görüntüsüyle yaşıtlarına meydan okuyan Guest, gönderisinde ilk olarak halkalara tutunarak ileri geri hareketler yaptı. Ardından ise bacaklarını başının üzerine getirerek baş aşağı durdu. Gönderi kısa sürede sosyal medyada popüler olmayı başarırken sosyal medya kullanıcıları Guest’i yorumlarda tebrik eden mesajlar gönderdi.

Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği gönderi binlerce yorum topladı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Cesur, güçlü ve tek kelimeyle harikasın” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Sen harikasın” yorumunu yaptı.