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  4. Sonunda bu da oldu! Gönderilen spermlerden takı yapıyor... Görenler önce ne olduğunu anlamadı

Sonunda bu da oldu! Gönderilen spermlerden takı yapıyor... Görenler önce ne olduğunu anlamadı

19.11.2022 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok’ta takı tasarımı yaparak dikkatleri üzerine çeken Amanda Booth, özel siparişler üzerine gönderilen spermlerden müşterilerine takılar tasarlıyor. TikTok’ta binlerce takipçisi bulunan Booth, erkek spermlerinden takı yapma sürecini anlattı. Yaratıcı fikri sosyal medyada gündem olmayı başardı.

Sonunda bu da oldu! Gönderilen spermlerden takı yapıyor... Görenler önce ne olduğunu anlamadı

TikTok’ta kısa sürede akım haline gelen ve kullanıcılar arasında popülerleşmeyi başaran yeni takı tasarımı trendi herkesin ilgisini çekti. 659 binden fazla beğeni alan bir videosunda heykeltıraş Amanda Booth, bir müşterisi tarafından gönderilen spermden gümüş bir yüzük oluşturma sürecinden bahsetti. Numume kabından gönderilen spermi toz haline getirerek yüzüğü tasarladığı aşamaları TikTok’tan gösteren Booth’un paylaşımı gündem oldu.

“DÜNYADA NELER OLUYOR?”

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Numumelerin kendilerine ulaşma sürecinin uzun sürdüğünden bahseden Booth, “Meni zaman içinde renk ve kıvam değiştiriyor. Önce onu bir kaba alıyoruz ve ardından toz hale getirmek için kurutuyoruz. İçerisine eklemek istediğimiz renkte pul ve boncukla görüntüsünü destekliyoruz” dedi.

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Sosyal medyadan takı tasarımlarını paylaşan Booth’un gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum toplamayı başardı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Ama neden?” yorumu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Bunu yapma fikrine nasıl sahip olduğunu açıklayan bir video çeker misin?” yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, “Dünyada neler oluyor” yorumuyla şaşkınlığını belli etti.

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