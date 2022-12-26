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Yaşına kimseyi inandıramıyor! “Dünyanın en seksi büyükannesi” lakabına sahip Gina Stewart transparan iç çamaşırı takımıyla heyecanlandırdı

26.12.2022 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

“Dünyanın en seksi büyükannesi” lakabına sahip olan Gina Stewart sosyal medya takipçilerini heyecanlandıran paylaşımlara imza attı. 52 yaşındaki fenomen isim transparan iç çamaşırı takımıyla Noel ağacının önünde çekilen pozlarını yayınladı.

Yaşına kimseyi inandıramıyor! “Dünyanın en seksi büyükannesi” lakabına sahip Gina Stewart transparan iç çamaşırı takımıyla heyecanlandırdı

Genç görünümü ve sosyal medyadan yaptığı cesur paylaşımları sayesinde kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşan Gina Stewart, yılbaşı ağacının önünde verdiği pozları sayesinde Instagram’ı sallamayı başardı. Avustralyalı fenomen isim transparan iç çamaşırı takımıyla yaptığı cesur paylaşımlarla bir kez daha yaşıtlarına meydan okumayı başardı. Fenomen ismin paylaşımı binlerce beğeni ve yorum toplamayı başardı.

YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

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Sosyal medya takipçileri için Noel’de birbirinden ilginç sürprizleri olduğunu ifade eden Stewart’ın gönderisine adeta yorum ve beğeni yağdı. Sosyal medya takipçileri Stewart’ın paylaşımından sonra güzelliğini öven yorumlarda birleşti.

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Bir sosyal medya kullanıcı Stewart’ın gönderisine, “Sen gerçekten en iyisisin” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Sarışınların en güzeli” yorumunu ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Gina Stewart

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