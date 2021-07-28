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Yaşlı adamı darp eden genç konuştu: Siz olsanız ne yapardınız?

28.07.2021 20:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da tapu dairesinde yaşlı adamı darp ettiği görüntüleri ortaya çıkan şahıs konuştu. Olayla ilgili konuşan genç adam, "Bizim onlardan alacağımız olduğu halde bunları ödemiyor. Babamı arabayla ezmeye çalıştı. Babam bunu benden sakladı. Suçluyken gelip bana pişkin pişkin küfür ediyor. Siz olsanız ne yaparsınız?" ifadelerini kullandı.

Yaşlı adamı darp eden genç konuştu: Siz olsanız ne yapardınız?

Atakum ilçesi Kaymakamlık binası İlçe Tapu Müdürlüğü’nün bulunduğu katta geçen yıl eylül ayında meydana gelen olayda 67 yaşındaki Emin Bulat, 35 yaşındaki Kahraman K. tarafından ‘alacak-verecek’ meselesi yüzünden darp edildi.

Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Olayın görüntülerinin ortaya çıkmasından sonra tepkiler alan Kahraman K. yaptığı açıklama ile kendini savundu. Kahraman K., tesadüf eseri karşılaştıkları Emin Bulat’ın kendisine hakaret ettiğini iddia ederek şu ifadelere yer verdi:

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"BABAMI EZMEYE ÇALIŞTI"

“Bizim onlardan alacağımız olduğu halde bunları ödemiyor. Babamı arabayla ezmeye çalıştı. Babam bunu benden sakladı. Suçluyken gelip bana pişkin pişkin küfür ediyor. Siz olsanız ne yaparsınız?

"BABAMIN SAĞLIĞINDAN OLDUK"

Ben emlakçı olduğum için tapuda işim vardı. Orada karşılaştık. Allah karşıma çıkardı. Babama bunu yapan adamla neden pişman olayım ki. Yaklaşık 6 yıldır ağır cezada yargılanıyor zaten bu şahıs. Biz gerçekten çok kötü günler yaşadık. En kötüsü babamın sağlığından olduk. Babamı arabayla ezmeye çalıştığı günden sonra adam kalp krizi geçirdi. Babam hastanelerde yattı.”

"KAVGA SIRASINDA BEN HASTANEDEYDİM"

Şahsın babası İsmail K. ise şu ifadeleri kullandı:

“Alacak meselesi yüzünden onu mahkemeye verdim. Bir hışımla arabasını üzerime doğru sürerek geldi. Bunu ailemden, çocuklarımdan bir süre sakladım. Hiçbir şey demedim. Huzuru tercih ettim. Ama daha sonradan oğlum öğrenmiş. O kavga sırasında ben hastanedeydim. Oğlum kendi geldi anlattı. 'Ne yaptı sana' diye sordum. Küfredince dayanamadım, sonrasını hatırlamıyorum' dedi" (İHA)

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Samsun
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