Boşanma aşamasındaki eşi tarafından darp edilmişti: Ölmek istemiyorum

Olay dün saat 18.00 sıralarında Soma, Atatürk Caddesi'ndeki bir kafeteryada meydana geldi. Soma'daki maden faciasında 2 çocuğunun babası olan eşini kaybeden İmran Çelik, yaklaşık 1.5 yıl önce özel bir maden şirketinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Turgay Çelik ile ikinci evliliğini yaptı.

4 ay önce bir kız çocuğu olan İmran Çelik, evlilikleri süresince sürekli şiddet gördüğü gerekçesiyle geçen 22 Mayıs'ta boşanma davası açtı. Turgay Çelik, dün boşanma davası ile ilgili konuşmak ve kızını görmek istediğini belirterek İmran Çelik'i kafeteryada buluşmaya çağırdı. Beraberinde 4 aylık kızı ile kafeye giden İmran Çelik ile Turgay Çelik arasında tartışma çıktı.

KAFASINDA CAM BARDAK KIRIP, MEYVE BIÇAĞI İLE YARALADI

Tartışma sırasında sandalyesinden kalkan Turgay Çelik, masada bulunan su bardağını İmran Çelik'in başında kırdı, ardından meyve bıçağıyla 5 yerinden yaralayıp, darbetti. İmran Çelik, boşanma aşamasındaki eşinin darbelerinden korunmaya çalışırken, arka masadan oturan İsmail Çiçek (65) ve kadın arkadaşı Zuhal Yurttaş (46), şiddete kayıtsız kalmadı. Çiçek ve Yurttaş, yardıma koşup, öfkeli kocaya müdahale ederek, çaresizce kendini korumaya çalışan genç kadına yapılan saldırıyı engellemeye çalıştı. Bir süre Çiçek ve Yurttaş ile boğuşan Turgay Çelik, olay yerinden kaçtı.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan Çelik'e ilk müdahaleyi yaptı. Boynu ile sağ kulak ve koluna aldığı bıçak darbeleriyle yaralanan İmran Çelik, ambulansla Soma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çelik, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Yaşanan saldırı ve iki müşterinin engelleme çabaları ise kafenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi

KAFETERYA SAHİBİ YAKALADI, ESNAF LİNÇ ETMEYE KALKIŞTI

Saldırıdan sonra kaçmaya çalışan Turgay Çelik ise kaferyanın sahibi Murat İnce tarafından yakalandı. Olaya tanık olan çevre esnafı ise Çelik'in eşine saldırıp, darbettiğini öğrenince linç etmeye kalkıştı. Saldırgan eş, daha sonra olay yerine gelen polise teslim edildi. Gözaltına alınan Çelik, emniyetteki işlemlerin ardından bugün sevk edildiği adliyede Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

1 AY ÖNCEDE DE DARBETMİŞ

Şiddete maruz kalan İmran Çelik, yaşadığı dehşet dakikalarını anlattı. Daha önce de defalarca şiddete maruz kaldığını belirten İmran Çelik, "1 ay önce hastanede dinlenme odasında beni dövmüştü. Darp raporu aldım fakat orada kameralar olmadığı için bunu ispat edemedim. Daha sonra boşanma davası açtığım ve uzaklaştırma kararı çıkarttığım için dün de beni kafeye çağırdı, kızımızı görmek istedi, konuşmak istedi. Ben de kafeye gittim. Orada konuşuyorduk. 'Sen ölümden korkmuyor musun?' dedi. Ben de 'Korkmuyorum en fazla canımı alabilirsin' dedim. Daha sonra bardağı aldı, başımda kırdı. Cam bardaktı, başımdan yaralandım. Ardından servis bıçağını aldı 5 yerime sapladı. Dava açmamdan önce de sürekli beni 'Benden boşanırsan seni öldürürüm. Topuklarına sıkarım. Olan Asya'ya kızına olur' diyerek, tehdit ediyordu" diye konuştu.

"ÖLMEK İSTEMİYORUM"

Eşinin psikolojik sorunları olduğunu ve olmadık şeyleri yaşanmış gibi gösrdüğünü belirten İmran Çelik, çok korktuğunu ve ölmek istemediğini söyledi. İmran Çelik, "Hiçbir kadın şiddeti hakketmiyor. Ben de haketmediğimi düşünüyorum. Olay anında şok geçirdim, ne olduğunu anlaşamadım. Kızımı seviyordum. Bir baktım o anda başımda bardak kırıldı. Şu an burada olamayabilirdim. Adalet yerini bulsun istiyorum. Tutuklanmasını istiyorum. Serbest kalırsa beni öldürecek. Kendimin ve çocuğumun can güvenliğinin sağlanmasını istiyorum. O an bebek arabası yere de düşebilirdi, kızım beyin kanaması da geçirebilirdi. Belki de bebeğim ölebilirdi. Bebeğimi de görmesini istemiyorum. Ona da zarar verebilir" diyerek çocuğu için de yaşadığı endişeyi de dile getirdi.

"ŞİDDET SON BULMALI"

Olaya müdahale edip, Çelik'i boşanma aşamasındaki eşi Turgay Çelik'in elinden kurtaran emekli İsmail Çiçek ise gözünün önünde kadına yapılan şiddete kayıtsız kalmadığını belirtip, o anları şöyle anlattı:

"Kadın şiddetine karşıyım. Kadın bir çiçektir. Erkeği de doğuran bir kadındır. Kadını döven annesini de döver. Bugün olsa yine aynısını yaparım. Kadına şiddet nedir, gücü gücüne yetene gitsin. Bir anda oldu. Karşımdaki bir kadına bardak vurma, bıçak vurma, o nasıl bir hareket yapacağını düşünemiyorsun. Her insan, insanı korumalı. İnsan insana zarar vermemeli. Bu kadın, çocuk, kim olursa olsun zarar vermemeli. Ben kimseyi kurtarmadım. Benim yaptığımı herkes yapmalı. Tekrar söylüyorum. Her insanoğlunun şiddete son vermeli, özellikle de kadın şiddetini bitirmesi lazım."

"BUGÜN OLSA YİNE YAPARIM"

Olaya müdahale ederek Çelik'in şiddetten kurtulmasını sağlayan Zuhal Yurttaş da "Türkiye'de artık kadın cinayetleri bitsin. İnsanlarımız duyarsız kalmasın. Bugün olsa yine aynı duyarlılığı gösteririm, insanlarımızda duyarlı olsun. Bu adam 2 gün yatıp, 3'üncü gün salınırsa, 4'üncü gün bu kadına farklı bir şekilde zarar verebilir. Yazık kadınlarımıza. İşine gelmiyorsa boşasın" diye konuştu.

KAFETERYANIN İŞLETMECİSİ: HERŞEY 15 SANİYE İÇİNDE OLDU

Olayın yaşandığı kaferyanın sahibi Murat İnce, "Her şey 15 saniye içerisinde oldu. Kasada müşterilerle ilgileniyordum. Kavgadan önce yaklaşık 1 saat burada oturdular. Ama maalesef adam önce kalkıyor ardından da kendi karısına bardakla vuruyor. Orada masada bıçak vardı. Allah’tan keskin değildi. O bıçakla eşine vurmaya çalışıyor. Masada oturan bir beyefendi de adama müdahale etti. Ben de kaçarken onu yakaladım. Polise telefon açtık. Çevredeki esnaflar adamı linç etmeye çalıştı ancak biz sakinleştirdik. Eşini yaralayan kişiyi gelen polislere teslim ettik” dedi. (DHA)