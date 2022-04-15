Yasmin Erbil'den göğüs, göbek ve bacak dekoltesi!

Son dönemde taciz iddialarıyla gündeme gelen Mehmet Ali Erbil'in kendi kadar kızı da adından söz ettiriyor. Erbil'in küçük kızı Yasmin Erbil Instagram paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. Yasak Elma dizisiyle oyunculuğa adım adan Erbil pozlarıyla konuşuluyor.

Son olarak siyah elbisesiyle poz veren Erbil'in dekolteleri gündem oldu. Mehmet Ali Erbil'in kızı hem göğüs, hem göbek hem de bacak dekoltesi olan elbisesiyle hayranlarını mest etti.

Yasmin Erbil daha önce dekoltesi sebebiyle babasından sansür yese de Mehmet Ali Erbil de artık kızının bu pozlarına alışmış gibi duruyor.

Genç isim gönderideki yorumları sınırlandırmayı ihmal etmedi.

