Yasmin Erbil'den tatil pozları! Sevgilisi Yiğit Poyraz dayanamadı

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, her paylaşımı ve açıklamasıyla adından söz ettirmeyi başarıyor. Sevgilisi Yiğit Poyraz tatile çıkan Erbil dudak dudağa pozlarıyla dikkat çekmişti.

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in tatili devam ediyor. Survivor ile ünlenen Poyraz ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren genç isim önce sevgilisiyle sonra da sevgilisine poz verdi.

Tanga bikinisiyle sere serpe uzanıp poz veren Yasmin Erbil "Bir insan vücudunda sıkışmış deniz kızı" notuyla paylaşım yaptı.



Yiğit Poyraz sevgilisinin pozlarına dayanamadı ve paylaşıma "Deniz kızım" notunu düştü.



