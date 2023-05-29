Yasmin Erbil paylaşımını silip isyan etti! "Sevgide kalmaya çalışmaktan yoruldum"

Şovmen Mehmet Ali Erbil ile oyuncu Nergis Kumbasar'ın 27 yaşındaki kızları Yasmin Erbil sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Sık sık iddialı pozlarıyla adından söz ettiren Erbil seçim paylaşımı yüzünden aldığı mesajlara isyan etti.

Youtube programı için yoğun bir tempoda çalışan genç isim Kılıçdaroğlu'nu destekliyordu. Sosyal medyada seçim paylaşımı yapan Yasmin Erbil aldığı mesajlardan sonra paylaşımını silip isyan etti.

Yasmin Erbil "Sildiğim storyden dolayı bir sürü itham ve ötekileştiren çirkin dm'ler yazmışsınız bu muyuz biz gerçekten? Böyle mi olmak zorunda? Ben seninle aynı görüşte değilim olmayacağım da saygı duymalısın. Sevgide kalmaya çalışmaktan yoruldum artık çünkü siz diye konuşmaya nefret saçmaya devam ediyorsunuz. Atam'ın izinde savunduğum yolda devam" dedi.