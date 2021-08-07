Yasmin Erbil televizyona damga vurmaya geliyor! Bomba diziye transfer oldu

Yasmin Erbil oyunculuğa soyunuyor. Şovmen Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil, Instagram hesabından yaptığı iddialı paylaşımlarla gündemden düşmüyor. Genç isim, Fox Tv’nin sevilen yapımı Yasak Elma dizisinin oyuncu kadrosuna dahil oldu.

YASAK ELMA 5. SEZON İÇİN YENİ İSİMLER KATILDI

Yasak Elma dizisi 5. sezonuna iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Medyapım’ın FOX için çektiği dizinin ekibine ilk olarak Biran Damla Yılmaz katılmıştı. Yılmaz’ın Kumru rolüne hayat vereceği öğrenildi.

Kumru’nun babası Doğan’a ise son olarak “Mucize Doktor” dizisinde başrol oynayan Murat Aygen hayat verecek. Dengelerin değişeceği dizide Kumru’nun en yakın arkadaşı Canan’a kimin hayat vereceği merak konusuydu.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre; rolü Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil canlandıracak. Yasak Elma’ya katılacak yeni ailenin yalı çekimleri için de özel bir mekanın kullanılacağı öğrenildi.

