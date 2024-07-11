Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Eğlence
    4. Yat sahiplerinin yanına gidip ne iş yaptıklarını sordu! Teknelerinin değeri dudak uçuklattı... "Babamın taksi plakaları var"

    Yat sahiplerinin yanına gidip ne iş yaptıklarını sordu! Teknelerinin değeri dudak uçuklattı... "Babamın taksi plakaları var"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    11.07.2024 08:08
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    İstanbul'da bulunan bir marinaya giren kişi tekne sahiplerinin yanına giderek ne iş yaptıklarını sordu. Değeri 40 milyon ve 50 milyon TL olan iki yat sahibiyle röportaj gerçekleştiren bir kişi o anları sosyal medyadan paylaşınca viral oldu.

    Yat sahiplerinin yanına gidip ne iş yaptıklarını sordu! Teknelerinin değeri dudak uçuklattı... "Babamın taksi plakaları var"

    Sosyal medyadan "İstanbul'daki lüks yata sahipleri ne iş yapıyor?" sorusunu sorarak paylaşım yapan bir kişi marinaya giderek bu merakını giderdi.

    1

    İlk olarak öğrenci olduğunu dile getiren bir yat sahibinin yanına yaklaşan adam, "Babamın taksi plakaları var. 15 metre ama en küçüğü bundan 3 tane falan daha var. Değeri 50 milyon TL" dedi.

    2

    İkinci bir tekne sahibinin yanına giden adam bu kez, "Makine imalatçsıyım. 15 metre teknem ve değeri 40 milyon TL" cevabını aldı. O anlara sosyal medya kullanıcılarından ilgi yağdı.

    İlginizi Çekebilir

    Dünyanın konuştuğu Türk kızı! ABD'de yetişkin film yıldızı oldu

    Dünyanın konuştuğu Türk kızı! ABD'de yetişkin film yıldızı oldu

     Erkeklerin penisini ölçmek için yaptığı şey şaşkına çevirdi

    Erkeklerin penisini ölçmek için yaptığı şey şaşkına çevirdi

     Yıllarca oturamadılar bile! Tıp dünyasını şaşkına çeviren örümcek ikizler

    Yıllarca oturamadılar bile! Tıp dünyasını şaşkına çeviren örümcek ikizler

     Yedi içti! Sıra hesabı ödemeye gelince böyle kaçtı

    Yedi içti! Sıra hesabı ödemeye gelince böyle kaçtı

     Sokak sokak dağıttı! 'Bana dua edin onunla evleneyim'

    Sokak sokak dağıttı! 'Bana dua edin onunla evleneyim'


    Express
    Yapay zekanın sorusunu beğenmediYapay zekanın sorusunu beğenmedi
    Anahtar Kelimeler:
    İstanbul yat taksi
    En Çok Okunan Trend Haberler
    Comanchero Sneijder! MASAK izini sürdü: Gizli ortak detayı

    Comanchero Sneijder! MASAK izini sürdü: Gizli ortak detayı

    Almanya sokakları savaş alanına döndü!

    Almanya sokakları savaş alanına döndü!

    Yapay zekanın sorusunu beğenmedi

    Yapay zekanın sorusunu beğenmedi

    Koronavirüsü bilen medyumdan Avrupa Şampiyonası kehaneti

    Koronavirüsü bilen medyumdan Avrupa Şampiyonası kehaneti

    14 yaşındaki kız çocuğu anne ve babası tarafından bıçaklanarak öldürüldü

    14 yaşındaki kız çocuğu anne ve babası tarafından bıçaklanarak öldürüldü

    Yat sahiplerinin yanına gidip ne iş yaptıklarını sordu! "Taksi plakaları var"

    Yat sahiplerinin yanına gidip ne iş yaptıklarını sordu! "Taksi plakaları var"

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

    Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

    "Çok yüksek kalite, mükemmel!" Şimdi almak için en doğru zaman

    "Çok yüksek kalite, mükemmel!" Şimdi almak için en doğru zaman

    Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

    Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

    İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

    İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

    Mutfağınıza sağlık getirecek, "İyi ki aldım!" diyeceksiniz!

    Mutfağınıza sağlık getirecek, "İyi ki aldım!" diyeceksiniz!

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.