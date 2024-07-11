Yat sahiplerinin yanına gidip ne iş yaptıklarını sordu! Teknelerinin değeri dudak uçuklattı... "Babamın taksi plakaları var"

Sosyal medyadan "İstanbul'daki lüks yata sahipleri ne iş yapıyor?" sorusunu sorarak paylaşım yapan bir kişi marinaya giderek bu merakını giderdi.

İlk olarak öğrenci olduğunu dile getiren bir yat sahibinin yanına yaklaşan adam, "Babamın taksi plakaları var. 15 metre ama en küçüğü bundan 3 tane falan daha var. Değeri 50 milyon TL" dedi.

İkinci bir tekne sahibinin yanına giden adam bu kez, "Makine imalatçsıyım. 15 metre teknem ve değeri 40 milyon TL" cevabını aldı. O anlara sosyal medya kullanıcılarından ilgi yağdı.