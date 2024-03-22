Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Eğlence
    4. Sonunda bu konuda tartışmaya açıldı! Tuvaletini yaptıktan sonra ellerini yıkamadığınıs söyledi... Sosyal medya ikiye bölündü

    Sonunda bu konuda tartışmaya açıldı! Tuvaletini yaptıktan sonra ellerini yıkamadığınıs söyledi... Sosyal medya ikiye bölündü

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    22.03.2024 15:15
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    TikTok'ta 'sophiashattersonxoxo' kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kadın tuvaletini yaptıktan sonra ellerini yıkamadığını söyleyerek sosyal medyada yeni bir hijyen tartışmasının fitilini ateşledi. 'Kendimi ifşa ediyorum' başlıklı paylaşımında genç kadın ellerini yıkamak yerine kendisine özel bir strateji geliştirdiğini söyledi.

    TikTok'ta 'sophiashattersonxoxo' kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kadın tuvalette bir adımı atladığını söyleyerek sosyal medyanın gündemine yerleşti. Sophia isimli kadın tuvaletten yaptığı paylaşımında hijyen, temizlik ve tuvaletini yapmakla ilgili konulardaki konuşmaları sayesinde internette viral olmayı başardı.

    1

    'Kendimi ifşa edeceğim' başlıklı paylaşımında Sofia, "Bunu yapmamın gerçekten tuhaf olduğunu hissediyorum. Ve bunu başka insanların yapıp yapmadığını bilmiyorum. Çişten sonra her zaman ellerimi yıkamam, özellikle de kendi evimdeysem. Bu kötü mü? Kendimi rahatsız etmeyecek şekilde nasıl işeyeceğimi biliyorum" dedi.

    SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

    2

    Evde yalnız başına olmadığında ise ellerini yıkıyormuş gibi yaptığını dile getiren Sofia, "Misafirlerim gelirse lavaboyu açarım ve ellerimi yıkıyormuş gibi yaparak biraz zaman öldürürüm. Böylece ellerimi yıkadığımı düşünürler. El yıkamanın boşuna zaman ve su kaybı olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

    TikTok kullanıcılarının büyük bir bölümü görüntülere tepki gösterdi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Ama bu kadar çapraz bulaşmayı kabul ettikten sonra tuvalet sifonuna ve lavabonun kollarına dokunuyorsunuz?" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten yapabilecekken neden ellerini yıkıyormuş gibi yaparsın ki?" yorumunu ekledi.

    İlginizi Çekebilir

    Mini şortuyla bacaklarını iki yana açıp yere çöktü

    Mini şortuyla bacaklarını iki yana açıp yere çöktü

     "Vegas'ta olan Vegas'ta kalır" demedi! Minisiyle olay pozlar

    "Vegas'ta olan Vegas'ta kalır" demedi! Minisiyle olay pozlar

     Eski siyasetçiden şaşırtan anlar! Çırılçıplak duş aldı, hayvan penisi yedi

    Eski siyasetçiden şaşırtan anlar! Çırılçıplak duş aldı, hayvan penisi yedi

     Yine derin göğüs dekoltesiyle! Üniformasına yorum yağdı

    Yine derin göğüs dekoltesiyle! Üniformasına yorum yağdı

     Kıyafetleriyle vedalaştı! "Üstü başka altı başka" yorumu yapıldı

    Kıyafetleriyle vedalaştı! "Üstü başka altı başka" yorumu yapıldı

    Yerel Seçim 2024

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    'İlk buluşmada hesabı erkek ödemeli' dedi! Tartışma yeniden alevlendi'İlk buluşmada hesabı erkek ödemeli' dedi! Tartışma yeniden alevlendi
    Müşterilerin istekleri üst üste gelince sinir krizi geçirdi! Böyle istifa ettiMüşterilerin istekleri üst üste gelince sinir krizi geçirdi! Böyle istifa etti
    Soyguna hazırlanan hırsızın hareketleri olay yarattı Soyguna hazırlanan hırsızın hareketleri olay yarattı
    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya tiktok tuvalet
    En Çok Okunan Trend Haberler
    Türkiye için kırmızı renkli çöl tozu uyarısı!

    Türkiye için kırmızı renkli çöl tozu uyarısı!

    Semih Kılıçsoy'un milli takım macerasının perde arkası açıklandı!

    Semih Kılıçsoy'un milli takım macerasının perde arkası açıklandı!

    Müşterilerin istekleri üst üste gelince sinir krizi geçirdi! Böyle istifa etti

    Müşterilerin istekleri üst üste gelince sinir krizi geçirdi! Böyle istifa etti

    Eşinin soyadını aldı! ! Adı ve yeni soyadının baş harflerinin birleşimi utandırdı

    Eşinin soyadını aldı! ! Adı ve yeni soyadının baş harflerinin birleşimi utandırdı

    Kıskandığı kadının başından aşağıya kovayla su döktü

    Kıskandığı kadının başından aşağıya kovayla su döktü

    Olay itiraf! "62 yaşındaki şeker babama aşık oldum"

    Olay itiraf! "62 yaşındaki şeker babama aşık oldum"

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

    Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

    Bahar Fırsatları'na özel Levi's'te indirimler devam ediyor

    Bahar Fırsatları'na özel Levi's'te indirimler devam ediyor

    New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

    New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

    Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

    Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

    Columbia, Apple, Samsung, Stanley... Ünlü markalarda dev indirimler

    Columbia, Apple, Samsung, Stanley... Ünlü markalarda dev indirimler

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.