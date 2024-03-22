Sonunda bu konuda tartışmaya açıldı! Tuvaletini yaptıktan sonra ellerini yıkamadığınıs söyledi... Sosyal medya ikiye bölündü

TikTok'ta 'sophiashattersonxoxo' kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kadın tuvalette bir adımı atladığını söyleyerek sosyal medyanın gündemine yerleşti. Sophia isimli kadın tuvaletten yaptığı paylaşımında hijyen, temizlik ve tuvaletini yapmakla ilgili konulardaki konuşmaları sayesinde internette viral olmayı başardı.

'Kendimi ifşa edeceğim' başlıklı paylaşımında Sofia, "Bunu yapmamın gerçekten tuhaf olduğunu hissediyorum. Ve bunu başka insanların yapıp yapmadığını bilmiyorum. Çişten sonra her zaman ellerimi yıkamam, özellikle de kendi evimdeysem. Bu kötü mü? Kendimi rahatsız etmeyecek şekilde nasıl işeyeceğimi biliyorum" dedi.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Evde yalnız başına olmadığında ise ellerini yıkıyormuş gibi yaptığını dile getiren Sofia, "Misafirlerim gelirse lavaboyu açarım ve ellerimi yıkıyormuş gibi yaparak biraz zaman öldürürüm. Böylece ellerimi yıkadığımı düşünürler. El yıkamanın boşuna zaman ve su kaybı olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

TikTok kullanıcılarının büyük bir bölümü görüntülere tepki gösterdi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Ama bu kadar çapraz bulaşmayı kabul ettikten sonra tuvalet sifonuna ve lavabonun kollarına dokunuyorsunuz?" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten yapabilecekken neden ellerini yıkıyormuş gibi yaparsın ki?" yorumunu ekledi.