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    4. Erkek arkadaşının ihanetini yemek sipariş sitesinden öğrendi... Sosyal medyadan yorum yağdı! "Şeytanın aklına gelmez"

    Erkek arkadaşının ihanetini yemek sipariş sitesinden öğrendi... Sosyal medyadan yorum yağdı! "Şeytanın aklına gelmez"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    26.03.2024 10:32
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    Bir kadın sevgilisinin onu aldattığını yemek siparişi sitesinden öğrendiğini anlattıktan sonra TikTok'ta viral oldu. TikTok kullanıcısı Sarah, 1,7 milyondan fazla izlenme sayısına ulaşan viral bir klipte , arkadaşının, partnerinin sadakatsizliğini ortaya çıkarmak için popüler yemek dağıtım hizmetini nasıl kullandığını ayrıntılarıyla anlattı.

    TikTok'ta 'sarsland' kullanıcı adıyla paylaşım yapan Sarah isimli bir kadın arkadaşının partnerininin ihanetini çevrimiçi yemek siparişi sitesinden öğrendiğini anlatınca viral oldu. İhanet hikayesini anlatan Sarah, "Son kaydedilen adresin tanımadığı bir adres olduğunu fark eden arkadaşım aldatıldığını öğrendi. Sipariş geçmişini incelediğinde son siparişin bir hafta öncesinde şehir dışındaki bir eve verildiğini gördü. Erkek arkadaşına bu durumu sorduğunda ise, genç adam adresin bir iş arkadaşına ait olduğunu söyleyerek, 'Geçen hafta işten sonra sen şehir dışındayken video oyunları oynamak için onun evine gittik' açıklamasını yaptığını söyledi" dedi.

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    SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

    Sarah, şüphelerine rağmen arkadaşının başlangıçta bu işin peşini bırakmaya çalıştığını söyledi ancak genç kadının şüphelerinin içini kemirmesi üzerine konuyu yeniden gündeme getirdiğini ifade etti.

    Arkadaşının yemek siparişinin verildiği eve gittiğini ifade eden Sarah, "Bir kız kapıyı açtı ve arkadaşım, 'Merhaba, ben falancanın kız arkadaşıyım, onu tanıyor musun?' diye sormuş. Söz konusu kız, erkek arkadaşını işten tanıdığını doğruladı ve bir ilişkileri olduğunu söyledi. Arkadaşıma aylardır ilişkileri olduğunu ve sevgilisi olduğuna dair hiçbir bilgisinin olmadığını söyledi" diye konuştu.

    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Biri bana bir kızın sezgilerinin yanıldığı bir zamanı anlatabilir mi?" yorumunu ekledi.

    Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise gönderiye,"Şeytanın aklına gelmez" yorumunu yaptı. 

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya Aldatma ihanet
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