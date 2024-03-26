Erkek arkadaşının ihanetini yemek sipariş sitesinden öğrendi... Sosyal medyadan yorum yağdı! "Şeytanın aklına gelmez"

TikTok'ta 'sarsland' kullanıcı adıyla paylaşım yapan Sarah isimli bir kadın arkadaşının partnerininin ihanetini çevrimiçi yemek siparişi sitesinden öğrendiğini anlatınca viral oldu. İhanet hikayesini anlatan Sarah, "Son kaydedilen adresin tanımadığı bir adres olduğunu fark eden arkadaşım aldatıldığını öğrendi. Sipariş geçmişini incelediğinde son siparişin bir hafta öncesinde şehir dışındaki bir eve verildiğini gördü. Erkek arkadaşına bu durumu sorduğunda ise, genç adam adresin bir iş arkadaşına ait olduğunu söyleyerek, 'Geçen hafta işten sonra sen şehir dışındayken video oyunları oynamak için onun evine gittik' açıklamasını yaptığını söyledi" dedi.