Reklam amaçlı olarak yüzünün çalındığını iddia etti! Yapay zekayla yeniden düzenlendi..."İlişki hapları tanıttığım bir reklamda kullanıldı"

Şirketin görüntülerini izinsiz bir şekilde kullandığını söyleyen Janse, "Yapay zeka benim bir benzerimi oluşturdu ve erektil disfonksiyon haplarını tanıttığım sahte bir reklam yarattı" dedi.

Sahte reklamın görüntülerini yayınlayan Janse görüntülerde yatak odasında performans sorunları yaşayan partneriyle ilgili bir hikaye paylaşıyormuş gibi gösterildiğini iddia etti.