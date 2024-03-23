Reklam amaçlı olarak yüzünün çalındığını iddia etti! Yapay zekayla yeniden düzenlendi..."İlişki hapları tanıttığım bir reklamda kullanıldı"

TikTok'ta 'michel.c.janse' kullanıcı adıyla paylaşım yapan Michel Janse isimli bir kadın erektil disfonksiyon hapı şirketinin sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımı çalarak yapay zekayla yeniden yorumladığını iddia etti.
Şirketin görüntülerini izinsiz bir şekilde kullandığını söyleyen Janse, "Yapay zeka benim bir benzerimi oluşturdu ve erektil disfonksiyon haplarını tanıttığım sahte bir reklam yarattı" dedi.
Sahte reklamın görüntülerini yayınlayan Janse görüntülerde yatak odasında performans sorunları yaşayan partneriyle ilgili bir hikaye paylaşıyormuş gibi gösterildiğini iddia etti.
Michel'in klibi çok geçmeden binlerce yorumla doldu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye "Herkesin dava açtığını biliyorum ama umarım bir avukat davanızı karşılıksız olarak almaya isteklidir, çünkü bu tarihin gidişatını değiştirebilir." yorumunu ekledi.