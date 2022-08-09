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  4. Yatak pozları olay olmuştu! Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel mini şortlu pozlarıyla dikkat çekti!

Yatak pozları olay olmuştu! Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel mini şortlu pozlarıyla dikkat çekti!

09.08.2022 12:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Hamdi Alkan ile geçtiğimiz aylarda evliliklerini noktalayan Selen Görgüzel paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Geçtiğimiz günlerde yatak pozlarıyla gündeme gelen Görgüzel, son olarak mini şortuyla pozlar verdi. Selen Görgüzel'in muhteşem fiziği dikkat çekti.

Yatak pozları olay olmuştu! Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel mini şortlu pozlarıyla dikkat çekti!

43 yaşındaki güzel sanatçı Selen Görgüzel, Instagram paylaşımlarıyla ortalığı kasıp kavuruyor. Her paylaşımıyla beğeni rekoru kıran güzel sanatçı son olarak mini şortlu pozlarıyla nefes kesti. Görgüzel'in pozlarına takipçileri beğeni ve yorum yağdırmayı ihmal etmedi.

FİZİĞİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Geçtiğimiz aylarda usta oyuncu Hamdi Alkan'la boşanma kararı alarak yollarını ayıran Selen Görgüzel, paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

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Instagram hesabından sık sık özel hayatına yönelik pozlarını paylaşan Görgüzel, son olarak mini şortlu pozlarıyla gündeme geldi.

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Görgüzel düzgün fiziği ve güzelliğiyle takipçilerini mest etti.

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Takipçileri güzel sanatçının pozlarının altına, "Fıstık gibisiniz Selen Hanım" ve "Maşallah çok güzelsiniz" şeklinde yorumlar yaptı.

YATAK POZLARIYLA OLAY YARATMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından cesur yatak pozlarını paylaşan güzel sanatçı, takipçilerinin yüreğini hoplatmıştı.

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Derin göğüs dekolteli elbisesiyle poz veren Görgüzel, muhteşem fiziğiyle adeta nefes kesmişti.

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