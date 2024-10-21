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'Yayın ilkelerini dikkate almayacağım' dedi terörist Fetullah Gülen'in ölüm haberini veriş şekli sosyal medyayı salladı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
21.10.2024 10:10
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Hain terör örgütü FETÖ'nün kurucusu ve elebaşı Fetullah Gülen öldü. Türkiye'de 1 numaralı gündem hain Gülen'in ölümü hem sosyal medyaya hem ekranlara yansıdı. Canlı yayındayken haberi alan sunucu Cansu Canan'ın haberi sunuş şekli ise dikkatlerden kaçmadı. 'Kusura bakmayın' diyen Canan sözlerinin devamında ise, "Ben burada yayın ilkelerini hiç dikkate alamayacağım" ifadeleriyle sözlerini sürdü.

'Yayın ilkelerini dikkate almayacağım' dedi terörist Fetullah Gülen'in ölüm haberini veriş şekli sosyal medyayı salladı

15 Temmuz'un planlayıcısı, devlete sızma girişimlerinin mimarı terörist Fetullah Gülen öldü. Örgüt yönetiminin en çok kullandığı sosyal medya hesaplarından "Herkülnağme"de yapılan paylaşımda, elebaş Gülen'in öldüğü iddia edildi. Yakınları ise daha sonra doğruladı.

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Gülen'in son çıkan fotoğraflarında yolun sonuna geldiği artık belli olsa da resmi olarak öldüğü kesinleşti. Hem televizyonların hem sosyal medyanın ana konusu ise terörist elebaşının ölümü oldu. TV 100'de program yapan Cansu Canan'ın FETÖ liderinin ölümünü veriş şekli ise gündem oldu.

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Yayın ilkelerini dikkate almayacağını belirten Canan haberi şu ifadelerle sundu;

"ANCAK ATEŞİ BOL OLSUN DENİR"

Fetullah Gülen'in yeğeni ölüm haberini doğruladı. Örgütle aralarında problem vardı ama bunu doğrulaması önemli. Ateşi bol olsun diyoruz. Bu ülkenin evlatlarına, bu ülkenin darbe ile demokrasisine adaletine, bu ülkenin önemli kurumlarına çeteleşerek sızmış. Bu ülkeyi devirmek için vatan evlatlarını bir devşirme usulüyle kendi ülkesine düşman etmiş. Bu terörist başının ölmesinin ardından ancak ateşi bol olsun denilir.

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"YAYIN İLKELERİNİ DİKKATE ALMAYACAĞIM"

Ben burada yayın ilkelerini hiç dikkate alamayacağım. Kusura bakmayın. Hain olan herkesin sonunun da ülkesinden uzakta ölüme terk edilmesidir. FETÖ elebaşı terörist Fetullah Gülen'in öldüğünün haberini bugün Hayata Dair'de paylaşmaktan dolayı da mutluluk duyuyorum açıkcası. Böyle bir teröristin öldüğünün bilgisi, çok önemli bir bilgi.

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Anahtar Kelimeler:
TV100 Cansu Canan Özgen Fetullah Gülen
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