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Yaz sıcaklarından bunalanlara özel! Çikolata ve nanenin muhteşem uyumundan doğan bir lezzet: Soğuk kahve tarifi

27.08.2021 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güne kahve olmadan başlayamayanlar yaz mevsiminde soğuk alternatiflere yöneldi. Kafein olmadan günü kötü geçenlere özel olarak yaz aylarında tüketebileceği oldukça ferahlatıcı bir kahve tarifi hazırladık.

Yaz sıcaklarından bunalanlara özel! Çikolata ve nanenin muhteşem uyumundan doğan bir lezzet: Soğuk kahve tarifi

Kahve tiryakiliği aslında çoğu kişinin hayatında olan bir kavramdır. Bu kişiler günün hangi saatinde olursa olsun kahve keyfi yapmadan neşelerinin yerine gelmediğini söyler. Özellikle taze demlenen kahve kokusunun yanına bir de hoş muhabbet eklendiğinde daha ne istersiniz ki? Yazın kavurucu ve nemli havalarında sıcak kahveler birçok kişinin hevesini kaçırır. Kahve tutkunlarının neşesini yerine getirecek soğuk kahve tarifi veriyoruz. Şimdiden keyifli sohbetler...

ÇİKOLATA VE NANELİ KAHVE

MALZEMELER

  • 150 ml taze demlenmiş kahve
  • 100 gram bitter çikolata
  • 1 çay kaşığı nane şurubu
  • 1 top vanilyalı dondurma
Yaz sıcaklarında ferahlatacak bir kahve tarifi: Klasik Buzlu FrappeYaz sıcaklarında ferahlatacak bir kahve tarifi: Klasik Buzlu Frappe

HAZIRLANIŞI

Çikolatayı filtre kahvede kısık ateşte eritin. Karışımı biraz soğutun ve nane şurubunu ekleyin. Güzelce karıştırın. Buzu ezin ve bir bardağa koyun. İçeceği kırılmış buzlu bardağa dökün. Bardağa biraz dondurma koyun. Damla çikolata ile süsleyin. Afiyet olsun.

Kahve tiryakileri mutfağa! Yaz sıcaklarını serinleten çilekli kahve tarifiKahve tiryakileri mutfağa! Yaz sıcaklarını serinleten çilekli kahve tarifi


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