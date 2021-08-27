Yaz sıcaklarından bunalanlara özel! Çikolata ve nanenin muhteşem uyumundan doğan bir lezzet: Soğuk kahve tarifi

Kahve tiryakiliği aslında çoğu kişinin hayatında olan bir kavramdır. Bu kişiler günün hangi saatinde olursa olsun kahve keyfi yapmadan neşelerinin yerine gelmediğini söyler. Özellikle taze demlenen kahve kokusunun yanına bir de hoş muhabbet eklendiğinde daha ne istersiniz ki? Yazın kavurucu ve nemli havalarında sıcak kahveler birçok kişinin hevesini kaçırır. Kahve tutkunlarının neşesini yerine getirecek soğuk kahve tarifi veriyoruz. Şimdiden keyifli sohbetler...

ÇİKOLATA VE NANELİ KAHVE

MALZEMELER

150 ml taze demlenmiş kahve

100 gram bitter çikolata

1 çay kaşığı nane şurubu

1 top vanilyalı dondurma

HAZIRLANIŞI

Çikolatayı filtre kahvede kısık ateşte eritin. Karışımı biraz soğutun ve nane şurubunu ekleyin. Güzelce karıştırın. Buzu ezin ve bir bardağa koyun. İçeceği kırılmış buzlu bardağa dökün. Bardağa biraz dondurma koyun. Damla çikolata ile süsleyin. Afiyet olsun.



