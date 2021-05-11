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Yaza bomba gibi giriyor! Hande Erçel Sen Çal Kapımı çekimlerinden önce paylaştığı fotoğraflarla yaktı geçti

11.05.2021 16:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Hande Erçel, sevgilisi Kerem Bürsin'le birlikte oynadığı "Sen Çal Kapımı" dizisinin ikinci sezon çekimlerine hazırlanıyor. Yeni sezona bomba gibi girmeye kararlı olan Hande Erçel, son haliyle Instagram'ı yaktı geçti.

Yaza bomba gibi giriyor! Hande Erçel Sen Çal Kapımı çekimlerinden önce paylaştığı fotoğraflarla yaktı geçti

Ünlü oyuncu Hande Erçel, kariyerinde az zamanda çok yol alan isimlerden biri oldu. 2015'in en popüler dizilerinden "Güneşin Kızları"nda oynadığı Selin karakteriyle tanınan oyuncu, bir sonraki projesi "Aşk Laftan Anlamaz" sayesinde ödüller aldı.

Ancak popülerliği giderek artsa da dizileri rating kurbanı olmaya başladı. Kaliteli projeler seçtiği halde bir sezonda iki dizisinin bittiği dönemler bile yaşadı. Üstelik, fiziğinden oyunculuğuna kadar her özelliği eleştiri yağmuruna tutuluyordu. Neyse ki, geçen yaz başlayan "Sen Çal Kapımı", Hande Erçel için bir dönüm noktası oldu.

Aşkta da kazandı

Hande Erçel

"Sen Çal Kapımı", izleyiciyi bambaşka bir Hande Erçel'le tanıştırdı. Ünlü oyuncu artık son derece fit ve oyunculuğunu geliştirmiş bir haldeydi. Partneri Kerem Bürsin'le olan olağanüstü uyumu da eklenince dizi yaz boyu yüksek ratingler aldı.

Hande Erçel Kerem Bürsin

Sezon boyunca sosyal medya desteği ve yurt dışı satışları sayesinde ayakta duran dizi, başrol oyuncularına aşkta da kazandırdı. Haklarında çıkan aşk iddialarını aylarca yalanlayan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, dizi ara verdiği anda birlikte tatile çıktı ve ilişkilerini ilan etti.

Bomba gibi geliyor

Hande Erçel

"Sen Çal Kapımı" kanalın isteği üzerine yaz boyu devam edecek. Bu yüzden geçen ay sezon finali yaptı ve ekip dinlenme şansı buldu. Bir aylık dinlenme ve yeni aşk Hande Erçel'e yaramış gibi görünüyor. Anlaşılan o ki, Hande Erçel sezona eskisinden bile güzel ve fit bir giriş yapıyor.

Hande Erçel story

Hande Erçel, dizinin bugün yapılan teaser çekimlerinden önce Instagram'da paylaşım yaptı. Bu fotoğraflar bile sosyal medyayı yaktı geçti, teaser gelince kim bilir neler olacak?

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Anahtar Kelimeler:
Sen Çal Kapımı dizisi Hande Erçel
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
2-3 ay sonra bu macera da biter!! bunların ki aşk felan değil macera

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