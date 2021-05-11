Yaza bomba gibi giriyor! Hande Erçel Sen Çal Kapımı çekimlerinden önce paylaştığı fotoğraflarla yaktı geçti

Ünlü oyuncu Hande Erçel, kariyerinde az zamanda çok yol alan isimlerden biri oldu. 2015'in en popüler dizilerinden "Güneşin Kızları"nda oynadığı Selin karakteriyle tanınan oyuncu, bir sonraki projesi "Aşk Laftan Anlamaz" sayesinde ödüller aldı.

Ancak popülerliği giderek artsa da dizileri rating kurbanı olmaya başladı. Kaliteli projeler seçtiği halde bir sezonda iki dizisinin bittiği dönemler bile yaşadı. Üstelik, fiziğinden oyunculuğuna kadar her özelliği eleştiri yağmuruna tutuluyordu. Neyse ki, geçen yaz başlayan "Sen Çal Kapımı", Hande Erçel için bir dönüm noktası oldu.

Aşkta da kazandı

"Sen Çal Kapımı", izleyiciyi bambaşka bir Hande Erçel'le tanıştırdı. Ünlü oyuncu artık son derece fit ve oyunculuğunu geliştirmiş bir haldeydi. Partneri Kerem Bürsin'le olan olağanüstü uyumu da eklenince dizi yaz boyu yüksek ratingler aldı.

Sezon boyunca sosyal medya desteği ve yurt dışı satışları sayesinde ayakta duran dizi, başrol oyuncularına aşkta da kazandırdı. Haklarında çıkan aşk iddialarını aylarca yalanlayan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, dizi ara verdiği anda birlikte tatile çıktı ve ilişkilerini ilan etti.