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Yaza hızlı başladı! Sosyal medya fenomeni Gina Ogden bikini üstünün iplerini çözüp sere serpe güneşlendi

07.06.2023 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Gina Ogden İbiza tatilindne yaptığı paylaşımlarla yaza hızlı bir girişi yaptığını hayranlarına gösterdi. Fenomen isim bikini üstünü çıkartarak sere serpe güneşlendiği anlarda çekilen bir selfiesini hayranlarıyla paylaştı. Ogden’in paylaşımı kısa sürede sosyal medyadan beğeni topladı.

Yaza hızlı başladı! Sosyal medya fenomeni Gina Ogden bikini üstünün iplerini çözüp sere serpe güneşlendi

Sosyal medya fenomeni Gina Ogden İbiz tatilinde sıcak havanın tadını doyasıya çıkarttığı anları hayranlarıyla paylaştı. 30 bini aşkın takipçisi bulunan fenomen isim havuz kenarında bir şezlonga uzanırken çekilen anlarını Instagram hesabından paylaşarak hayranlarının kalp atışlarını hızlandırdı.

SOSYAL MEDYADAN BEĞENİ YAĞDI

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Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği gönderisinde Ogden pembe bikini takımının üstündeki ipleri çözerek göğüslerinin altına sıkıştırdı. Kusursuz makyajıyla kameraya gülümseyen Ogden’in gönderisi kısa sürede hayranları tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

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Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Ogden’in güzelliğini öven yorumlarda adeta birleşti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Bu mükemmel bir güzellik” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Kusursuz görünüyorsun” yorumunu ekledi.

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