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Sosyal medya fenomeni Daisy Keech’ten olay yaratan poz! Çırılçıplak yatağına uzanıp poz verince Instagram’ı salladı

07.06.2023 09:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyadan genellikle sağlıklı yaşam ve fitness konularında yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran fenomen isim Daisy Keech bu kez Instagram’ın limitlerini zorladı. Kıyafetlerinden vazgeçen fenomen isim çırılçıplak yatağa uzanarak çekilen pozunu paylaşınca sosyal medyada gündem yarattı.

Sosyal medya fenomeni Daisy Keech’ten olay yaratan poz! Çırılçıplak yatağına uzanıp poz verince Instagram’ı salladı

Sosyal medyada yaklaşık 6 milyon takipçisi bulunan Daisy Keech hayranlarının kalp atışlarını hızlandıran bir paylaşımla olay yarattı. Cesur paylaşımlarıyla hayranlarının takdirini kazanan fenomen isim yine sınırları zorlamayı tercih etti. Fenomen isim son olarak çırılçıplak bir şekilde yatağa uzanarak çekilen pozunu paylaştı.

YORGAN YETERLİ OLMADI

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Kıyafetlerini çıkartıp yatağa uzanan Keech telefonuyla ilgilendiği anlarda çekilen bir fotoğrafını paylaştı. Kalça kısmını yorganla ve göğüslerini yastıkla örten Keech gönderisine, “Sonsuza kadar burada kalabilirim” notunu ekledi. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

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