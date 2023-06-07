Sosyal medya fenomeni Daisy Keech’ten olay yaratan poz! Çırılçıplak yatağına uzanıp poz verince Instagram’ı salladı

Sosyal medyada yaklaşık 6 milyon takipçisi bulunan Daisy Keech hayranlarının kalp atışlarını hızlandıran bir paylaşımla olay yarattı. Cesur paylaşımlarıyla hayranlarının takdirini kazanan fenomen isim yine sınırları zorlamayı tercih etti. Fenomen isim son olarak çırılçıplak bir şekilde yatağa uzanarak çekilen pozunu paylaştı.

YORGAN YETERLİ OLMADI

Kıyafetlerini çıkartıp yatağa uzanan Keech telefonuyla ilgilendiği anlarda çekilen bir fotoğrafını paylaştı. Kalça kısmını yorganla ve göğüslerini yastıkla örten Keech gönderisine, “Sonsuza kadar burada kalabilirim” notunu ekledi. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.