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  4. Yazar Eylem Tok ve oğlu için Bakan Tunç'tan açıklama geldi: Tutuklama kararı çıkarıldı

Yazar Eylem Tok ve oğlu için Bakan Tunç'tan açıklama geldi: Tutuklama kararı çıkarıldı

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
07.03.2024 22:11
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Kemerburgaz'da bir çocuk babası Oğuz Murat Acı'nın ölümüne neden 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü T.C ve annesi yazar Eylem Tok'un Mısır'a kaçtığı ortaya çıkmıştı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da "Şahısların Mısır'dan ABD istikametine çıkış yaptıklarının bildirilmesi üzerine geçici tutuklama talebi ABD yetkili makamlarına iletilmiştir." dedi.

Kemerburgaz yolunda arızalanan ATV motorunu emniyet şeridinde durarak kontrol eden gruba, lüks ciple çarpan sürücü kaçtı. Korkunç olayda evli ve bir çocuk babası Oğuz Murat Acı olay yerinde hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Polis, kaçan sürücünün peşine düşerken kazaya karışan aracı kullanan ismin, ünlü yazar Eylem Tok'un oğlu T.C. olduğu belirlendi. Eylem Tok'un oğlunu kendi aracına alarak kaçtığı tespit edildi.

Kazaya karışan lüks cip ise olay yerinde bırakıldı. Polisin çalışması sonucu, anne Eylem Tok'un, yaşı tutmadığı için ehliyeti olmayan oğlu T. C.'yi de alarak gece 02.00'de havalimanına gittiği, oradan Mısır'a kaçtıkları belirlendi.

Mısır adli makamlarıyla irtibat halinde olduklarını açıklayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç son olarak sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı;

"02.03.2024 tarihinde saat 03:50’de uçakla Mısır’a gittikleri tespit edilen T.C. ve annesinin Türkiye’ye iadesi için Mısır adli makamlarıyla temasa geçilmiş ve iade süreci başlatılarak şüpheliler hakkında kırmızı bülten talep edilmiştir. Mısır İnterpolü tarafından şahısların Mısır’dan ABD istikametine çıkış yaptıklarının bildirilmesi üzerine, adı geçenlerin ABD’den ülkemize iadesi amacıyla hazırlanan geçici tutuklama talep evrakı hem diplomatik kanaldan hem de İnterpol aracılığıyla ABD yetkili makamlarına iletilmiştir.

İade süreci ve adli soruşturma titizlikle takip edilmektedir. Kazada hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. "


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Anahtar Kelimeler:
Yılmaz Tunç Eylem Tok
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