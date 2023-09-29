Yazar Funda Demir eski eşini öldürdü! Ekmek bıçağı detayı kan dondurdu... 'Bu bir şeref meselesi'

Dehşete düşüren olay, Beşiktaş Akat Mahallesi’nde saat 00.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, yazar Funda Demir ile eski eşi Mustafa Çapar arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Funda Demir, 22 yıl evli kaldığı ve yaklaşık 2 yıl önce boşandığı Mustafa Çapar’ı boğazından bıçakla yaraladı. Yaralı adam olay yerinde hayatını kaybetti.

TUTUKLANDI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Funda Demir'i olayda kullandığı bıçakla yakalayarak gözaltına alındı. Funda Demir, "kasten öldürme" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'ANNEM KAPIYI KAPATIP BENİ GÖNDERDİ'

Habertürk'ün haberine göre, olay sırasında evde bulunan çocuklardan M.Ç.’nin "Annem, babam ve kardeşimle evdeydik. Uyumak için odamıza geçtik. Salondan bağrışma sesleri geldi. Salona geçmek istedim annem kapıyı kapattı, neden kavga ettiklerini bilmiyorum" dediği belirtildi.

'ŞEREF MESELESİ'

Demir'in ilk ifadesinde, “Bu bir şeref meselesi, konuşmak istemiyorum” dediği öne sürüldü.



