Yazmin Oukhellou ve Jake McLean kazadan önce büyük bir kavga etmiş! Flaş iddia

TV yıldızı Yazmin Oukhellou ve sevgilisi Jake McLean'ın Bodrum'da yaptığı kaza dünya basınında gündemde. İngiltere'de yayınlanan 'The Only Way Is Essex' isimli dizide rol alan ve aynı zamanda modellik yapan Yazmin Oukhellou kazada yaralanırken sevgilisi ise hayatını kaybetti.

Oukhellou'nun hayati tehlikeyi atlattığı, tedavisinin ardından da ifadesine başvurulacağı ortaya çıktı. Ünlü yıldızın sevgilisinin alkollü olup olmadığı da otopsi ile ortaya çıkacak. İkilinin kaza öncesi yaşadıklarıyla ilgili The Sun'dan yeni iddialar geldi.

ÖFKELİ TARTIŞMA DETAYI

The Sun'un iddiasına göre ilişkileri bir küs bir barışık giden çiftin kazadan kısa süre "öfkeli bir tartışma" yaparken görüldü. Ünlü gazetenin kaynağı açıklamasında "Jake ve Yazmin, kulüpte herkesin önünde şiddetli bir tartışmaya girdiler. Olaylar çok çabuk kızıştı ama sonunda mekandan birlikte ayrıldılar. Mekandan doğruca arabalarına bindiler - hepsi çok trajik. Herkes Yazmin'in bir şekilde iyileşmesi için dua ediyor" dedi.