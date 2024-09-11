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    4. Yedi içti! İşler hesabı ödemeye gelince böyle kaçtı... Hesabı ödememek için yemeğine yanında getirdiği hamamböceğini attı

    Yedi içti! İşler hesabı ödemeye gelince böyle kaçtı... Hesabı ödememek için yemeğine yanında getirdiği hamamböceğini attı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    11.09.2024 14:11
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    Meksika'nın Guadalajara kentindeki bir deniz mahsülleri restoranında tuhaf anlar yaşandı. Bir kadın yemeğinde hamam böceği olduğunu söyleyerek hesabı ödemeyi reddetti. Ancak restoran sahibi güvenlik kamerası kayıtlarını kontrol ettiğinde kadının hareketi ortaya çıktı.

    Yedi içti! İşler hesabı ödemeye gelince böyle kaçtı... Hesabı ödememek için yemeğine yanında getirdiği hamamböceğini attı

    MYNET|DIŞ HABERLER Meksika'nın Guadalajara kentinde kimliği açıklanmayan bir kadın ve beraberindeki birkaç kişi deniz mahsülleri satan bir restoranda yemek yedi. Ancak işler hesabı ödemeye geldiğinde kadın büyük bir sinirle yemeğinden böcek çıktığını söyleyerek hesabı ödemeyi reddetti. Restoranın sahibi güvenlik kamerası kayıtlarını incelediğinde ise kadının yemeğine yanında getirdiği hamam böceğine benzer bir böceği attığı görülüyor.

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    TikTok'ta paylaşılan ve 3,3 milyon izlenme alan klipte, kadının kucağındaki bir kaptan böcek aldığı ve onu yemeğinin üzerine serptiği fark edildi. Masada bulunan bir kişi de kadına bıçak vererek yardım etti.

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    O anlar sosyal medya kullanıcılarının tepkisine neden oldu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Restoran onların ödeme yapmadan ayrılmalarına izin verdiyse, bu onların hatasıdır çünkü görüntüleri hemen kontrol etmeliydiler" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Acaba başka kaç yerde bunu yaptılar?" yorumunu yaptı.

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    Meksika
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