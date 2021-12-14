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  4. Yeliz Yeşilmen'in hamam görüntüleri olay oldu! Göbek taşında dansözler göbek attı

Yeliz Yeşilmen'in hamam görüntüleri olay oldu! Göbek taşında dansözler göbek attı

14.12.2021 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeliz Yeşilmen'in doğum günü kutlaması gündeme bomba gibi düştü.Hamamda kutladığı doğum gününde arkadaşlarıyla beraber dans edip eğlenen ve üç farklı pasta kesen Yeliz Yeşilmen Instagram paylaşımları ile dikkat çekti.

2010'da Ali Uğur Akbaş ile evlendikten sonra TV dünyasına ara veren Yeliz Yeşilmen, yeni yaşını kutladığı doğum günü partisiyle adeta 'geri döndüm' mesajı verdi.

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Bir otelin hamamını kapatan ve davullu, dansözlü eğlence organize eden Yeliz Yeşilmen, hintli kadın kostümü ve makyajıyla kendine hayran bıraktı.

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Kına gecesi konseptine benzeyen organizasyon, Yeliz Yeşilmen için doğum günü partisine dönüştürüldü.

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Beyaz kıyafetli dansçılarla Hint dansları yapan Yeliz Yeşilmen, o anları Instagram hesabından paylaştı.

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Yeşilmen'in üç ayrı doğum günü pastası üflediği partinin finalinde, dev bir şeffaf top içinde gösteri yapan dansçı konuklardan büyük alkış aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Yeliz Yeşilmen
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