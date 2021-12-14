Yeliz Yeşilmen'in hamam görüntüleri olay oldu! Göbek taşında dansözler göbek attı

2010'da Ali Uğur Akbaş ile evlendikten sonra TV dünyasına ara veren Yeliz Yeşilmen, yeni yaşını kutladığı doğum günü partisiyle adeta 'geri döndüm' mesajı verdi.

Bir otelin hamamını kapatan ve davullu, dansözlü eğlence organize eden Yeliz Yeşilmen, hintli kadın kostümü ve makyajıyla kendine hayran bıraktı.

Kına gecesi konseptine benzeyen organizasyon, Yeliz Yeşilmen için doğum günü partisine dönüştürüldü.



Beyaz kıyafetli dansçılarla Hint dansları yapan Yeliz Yeşilmen, o anları Instagram hesabından paylaştı.

Yeşilmen'in üç ayrı doğum günü pastası üflediği partinin finalinde, dev bir şeffaf top içinde gösteri yapan dansçı konuklardan büyük alkış aldı.



