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Yeliz Yeşilmen kimdir, aslen nereli? Yeliz Yeşilmen kaç yaşında, evli mi ve eşi kim?

21.02.2022 12:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı ve oyuncu Yeliz Yeşilmen, son dönemde açıklamaları ve sosyal medya paylaşımları ile dikkat çeken ünlü isimler arasında bulunuyor. Yeşilmen, son olarak canlı yayında geçmişi ve ailesi hakkında yaptığı evlilik itirafı ile gündeme geldi. Peki Yeliz Yeşilmen kimdir, aslen nereli? Yeliz Yeşilmen kaç yaşında, evli mi ve eşi kim? İşte hayatı ve merak edilenler...

Yeliz Yeşilmen kimdir, aslen nereli? Yeliz Yeşilmen kaç yaşında, evli mi ve eşi kim?

Yeliz Yeşilmen, tv100 ekranlarında yayınlanan Nörolinguistik Programlama Uzmanı Barış Muslu'nun sunduğu, Beyin Dedektifi isimli programa katıldı. Pazar günü ekrana gelen programda Yeliz Yeşilmen, yaşamını en çok etkileyen travmasını paylaştı. O anları tekrardan yaşayan Yeliz Yeşilmen'e ekran karşısında bir terapide uygulandı. Geçmişiyle yüzleşen ünlü isim, gözyaşları içinde yaşamına dair yıpratıcı anılarını tekrardan yaşadı. O anlar sonrası Yeşilmen'in hayatı merak ediliyor. Peki Yeliz Yeşilmen kimdir, aslen nereli?

YELİZ YEŞİLMEN KİMDİR?

17 Aralık 1978 tarihinde Adana'da dünyaya gelen Yeliz Yeşilmen, kariyerine modellik yaparak başlamıştır. Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in sunduğu 'Çarkıfelek' isimli eğlence programıyla ekranlara çıkmıştır. 2000 senesinde İlker Aksum'un başrolde yer aldığı 'Çarli İş Başında' dizisinde rol alarak oyunculuğa adım atmıştır.

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Ünlü isim, asıl şöhretini ise 2001'de 'Aşkım Aşkım' isimli dizide canlandırdığı 'Gözde' karakteriyle yakalamıştır. 2004 senesinde 'Hababam Sınıfı Merhaba' isimli sinema filminde 'Alev' adında biyoloji hocasını canlandırmıştır. Aynı sene 'Tat Beni' ismini verdiği ilk stüdyo albümünü piyasaya çıkarmıştır. Toplam 10 şarkıdan oluşmakta olan bu albümde 'Mavi Boncuk' parçası büyük beğeni toplamıştır. Sonrasında 'Elemtere Fiş' (2006) ve 'Fıstık Çıkı Çıkı' (2009) adlı iki stüdyo albümü daha piyasaya sürmüştür.

YELİZ YEŞİLMEN KAÇ YAŞINDA?

Yeliz Yeşilmen, 2022 itibarıyla 44 yaşındadır ve Yay burcudur. Yeşilmen, 1.65 boyundadır ve 67 kilodur.

YELİZ YEŞİLMEN EVLİ Mİ?

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2010 yılında Ali Uğur Akbaş ile hayatını birleştirmiş olan Yeliz Yeşilmen'in Asya Tuana ve Birbey isimli iki çocuğu bulunmaktadır. Çift, geçtiğimiz sene 2021 yılında yollarını ayırma kararı almıştır. Konuyla ilgili bir magazin programında konuşmuş olan Yeşilmen, şunları söylemiştir: "Evlilikle ilgili kendimize konuşma yasağı getirdik. Biz anlaşamadığımız için anlaşmalı olarak boşandık. O çok iyi bir baba ama biz anlaşamıyoruz."

YELİZ YEŞİLMEN'İN ROL ALDIĞI DİZİLER

2008 - Aşkım Aşkım

2000 - Çarli İş Başında

2009 - Altın Kızlar

2005 - Belalı Baldız

2001 - Aşkım Aşkım

2007 - Evimin Erkeği

2002 - Vaka-i Zaptiye

2002 - Pembe Patikler

2003 - Şöhretler Kebapçısı

2004 - Biz Boşanıyoruz

2004 - Avrupa Yakası (Konuk Oyuncu)

2004 - 3. Tür

2006 - Aynı Çatı Altında

YELİZ YEŞİLMEN'İN ALBÜMLERİ

2009 - Fıstık Çıkı Çıkı

2004 - Tat Beni

2006 - Elemtere Fiş


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