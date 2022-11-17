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Yeliz Yeşilmen kimdir, nereli ve kaç yaşında? 2. Sayfa'nın konuğu Yeliz Yeşilmen'in eski kocası Ali Uğur Akbaş kimdir?

17.11.2022 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeliz Yeşilmen, 17 Kasım 2022 Perşembe günü 2. Sayfa magazin programının canlı yayın konuğu oldu. Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'in sorularını yanıtlayan ünlü oyuncu yılbaşı konseri ücretlerini artıran ünlüler için "Herkes 1 alıyorsa 10 gösteriyor" dedi. Rakamların gerçekliğine inanmadığını belirten oyuncu, bir süre önce ayrıldığı eşi Ali Uğur Akbaş ile ilişkisi hakkında yaptığı açıklama da olay olmuştu. Peki Yeliz Yeşilmen kimdir? İşte Yeliz Yeşilmen ve Ali Uğur Akbaş hakkında bilgiler....

Yeliz Yeşilmen kimdir, nereli ve kaç yaşında? 2. Sayfa'nın konuğu Yeliz Yeşilmen'in eski kocası Ali Uğur Akbaş kimdir?

Yeliz Yeşilmen 17 Kasım 2022 Perşembe günü 2. Sayfa magazin programına konuk oldu. Ünlü oyuncu, Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel ile birlikte magazin gündemini değerlendirdi. Ünlü oyuncu eski eşi Ali Uğur Akbaş hakkında yaptığı açıklamada "Ayrılsak da beraberiz" demişti. Peki, 2. Sayfa'nın konuğu Yeliz Yeşilmen kimdir? İşte Ali Uğur Akbaş hakkında bilgilerin yanı sıra 2. Sayfa'nın konuğu Yeliz Yeşilmen'in hayatı ve biyografisi...

YELİZ YEŞİLMEN KİMDİR?

Yeliz Yeşilmen, 17 Aralık 1978 yılında Adana’da dünyaya geldi. 1.65 metre boyunda ve 67 kilo olan Yeliz Yeşilmen, Mehmet Ali Erbil Çarkıfelek programı ile tanındı. Fotomodellik de yapan Yeliz Yeşilmen, Aşkım Aşkım dizisiyle oyunculuk kariyerine başladı.

İki çocuk annesi olan Yeliz Yeşilmen, 2004 yılında Tat Beni, 2006 yılında Elemtere Fiş ve 2009 yılında Fıstık Çıkı Çıkı albümlerini çıkardı ve 2004 - 2009 yılları arasında şarkıcılık yaptı.

YELİZ YEŞİLMEN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

44 yaşındaki Adanalı oyuncu Yeliz Yeşilmen; Çarli İş Başında, Vaka-i Zaptiye, Pembe Patikler, Şöhretler kebapçısı, Biz Boşanıyoruz, Avrupa Yakası, 3. Tür, Belalı Baldız, Aynı Çatı Altında, Evimin Erkeği ve Altın Kızlar dizilerinde de rol aldı.

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YELİZ YEŞİLMEN'İN ESKİ EŞİ ALİ UĞUR AKBAŞ KİMDİR?

Adanalı iş insanı Ali Uğur Akbaş; turizm, petrol ve nakliye gibi çeşitli alanlarda çalışmalar yaptı. Ayrıca, peyzaj, şehir planlamaları ve altyapı gibi konularda da tecrübeleri bulunuyor. Futbola da ilgisi olan Akbaş, Adana Demirspor Kulübü'nde, 2. Başkanlığı üstlenmektedir.

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