Yemek seçimi olay olmuştu! MasterChef Fikret gözyaşlarını zor tuttu! Masayı terk edip...

Tv8 ekranlarında hafta içi her gün izleyicisinin karşısına çıkan Zuhal Topal'la Yemekteyiz her bölümüyle sosyal medyada gündem oluyor. Renkli yarışmacıları ve yarışmadaki diyalogların çok konuşulduğu programa bu defa MasterChef'in eski yarışmacısı Fikret Tuğ damga vurdu.

Türk televizyonlarda bir ilke imza atan MasterChef Fikret yemek seçimiyle sosyal medyayı salladı. 75 bin TL'lik büyük ödülü kazanmak için yarışan Fikret dün yarışmacılara ballı hardallı kurbağa bacağı hazırladı.

Fikret'in ana yemeğini gören rakibi Sema Hanım ise, tadına bakmak istemediğini hatta çekimden çıkmak istediğini söylemişti. Zuhal Topal, böyle bir yemeğin yarışma tarihinde bir ilk olduğunu ifade etmişti.

Programda yaşanan o anlar sosyal medyada gündem olurken haftanın son gününde yine beklenmedik olaylar ekrana gelecek. Yemekteyiz'in yeni bölüm fragmanına Sema Hanım'ın gözyaşları ve Fikret Bey'in masayı terk ettiği dakikalar damga vurdu.

Sema Hanım'ın ağladığı anlarda Zuhal Topal, 'Ne oldu Sema?' diye sorunca MasterChef Fikret söze girerek 'Lütfen ağlamayın çok basit bir şey' dedi. O anlarda gözyaşlarını zor tutan Fikret Tuğ masayı terk etti.

Zuhal Topal 'Nereye gidiyorsun Fikret' deyince, 'Sessiz kalmaya gidiyorum' yanıtını verdi.







