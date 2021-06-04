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Ordu tostu coğrafi işaret belgesini kazandı

Seray Üstün Seray Üstün
04.06.2021 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'nun vazgeçilmez lezzetlerinden olan Ordu tostu, Büyükşehir Belediyesinin girişimleriyle coğrafi işaret aldı.

Ordu tostu coğrafi işaret belgesini kazandı

Belediyenin açıklamasına göre, Ordu Büyükşehir Belediyesi, 1958 yılında Kemal ve Zeki Yamaner tarafından yapılmaya başlanan Ordu tostu için "Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün" başlığıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılan başvuru kabul edildi.

Yapılan değerlendirmeler sonrası Türk Patent Enstitüsü'nün 1 Haziran 2021 ve 102 sayılı Resmi Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni'nde yayımlanan Ordu tostunun tescil işlemi tamamlanmış oldu.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi Başkanı Ahmet Ultav, kentte marka değeri yüksek bir lezzet olan Ordu tostunun, önemini tescillemek amacıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in talimatlarıyla coğrafi işaret tescil başvurusu yaptıklarını belirtti.

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Ultav, başvurunun, tescil edilerek yayımlandığını dile getirerek, coğrafi işaret tescilli ürünlerin son yıllarda ülkede oldukça yaygınlaştığını ve öneminin her geçen gün arttığına işaret etti. Şehre özgü, kendine has malzemelerle özel olarak üretilen Ordu tostunun, ilk olarak yapılmaya başlanmasından geçen 63 yılda kentin markası haline geldiği kaydedilen açıklamada, "Ordu tostunun ekmeği, özel yöntemle hazırlanan un kullanılarak büyük ebatlarda fındık kabuğu ateşinde yaklaşık 2 saat pişirilerek hazırlanıyor. Ekmek arasına tost sucuğu veya dilimlenmiş kaşar peyniri koyulduktan sonra ekmeğin her iki tarafına tereyağı sürülerek tost makinesinde kızarıncaya kadar pişirilir. Sıcak servis edilir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Ordu'da daha önce farklı kurumların yaptığı çalışmalarla Kabataş helvası, Perşembe ceviz helvası, Ordu yayla pancarı (dürme) turşusu, Akkuş şeker fasulyesi ve Ordu kivisinin coğrafi işaret belgesi aldığı kaydedildi.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
ekmek tarifi Ordu
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