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Yemekteyiz'de bu hafta kim birinci oldu? Yemekteyiz 1 Şubat Cuma sonuçları

MAGAZİN HABERLERİ  | 02.02.2019 02:27 | Son Güncelleme

Yemekteyiz yarışmasında bu haftanın birincisi belli oldu. Onur Büyüktopçu'nun sunduğu ve TV8'de yayınlanan Yemekteyiz'de bu hafta yine sert tartışmalar yaşandı. Puanlamaların sonunda ise haftanın birincisi ve 10 bin TL'lik ödülün sahibi olan yarışmacı belli oldu. İşte 1 Şubat Cuma Yemekteyiz yarışması sonuçları ve haftanın birincisi.

Yemekteyiz'de bu hafta kim birinci oldu? Yemekteyiz 1 Şubat Cuma sonuçları

Yemekteyiz'de 28 Ocak - 1 Şubat 2019 haftasının birincisi ve 10 bin liralık ödülün sahibi, haftanın finalinin yapıldığı Seren Hanım'ın evinde sunucu Onur Büyüktopçu tarafından açıklandı. Peki, Yemekteyiz'de haftanın birincisi kim oldu?

YEMEKTEYİZ 1 ŞUBAT 2019 CUMA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Yemekteyiz'de haftanın birincisi, Onur Bey'den 9 puan alan Seren Hanım oldu. Yarışmada son gün misafirlerini ağırlayan Seren Öztürk toplamda 27 puan alarak, büyük ödülü kazanan isim oldu. İkinci olan isim ise Hamit Bey olurken, Fikret Bey 25 puanla üçüncü oldu.

Yemekteyiz'de haftanın beşincisi 18 puanla Elif Hanım oldu. Haftanın dördüncücü 19 puan alan Başak Hanım oldu.

YEMEKTEYİZ 28 OCAK-1 ŞUBAT YARIŞMACILARI KİMLERDİ?

BAŞAK TOSUN KİMDİR?

Haftanın ilk yarışmacısı Başak Hanım, evli ve 2 çocuk sahibi, İlk çocuğunun doğumuyla çalışmayı bıraktı. Yemek konusunda bir hayli iddialı.

BASAK

FİKRET ŞAHİN KİMDİR?

Haftanın ikinci yarışmacısı Fikret Şahin. Konyalı olan Şahin, 37 yaşında, evli ve 1 çocuk babası. Asıl işi kuyumculuk ama ses sanatçılığı yapıyor. Bir süre Moskova’da yaşayan Şahin, şimdilerde İstanbul’da bir mekanda sahne alıyor.

FIKRET

ELİF ÇOBAN KİMDİR?

Haftanın üçüncü yarışmacısı Elif çoban, 33 yaşında Ardahanlı. Yalnız yaşıyor. Tekstil mezunu ama şu anda çalışmıyor. En büyük hobisi şarkı söylemek, dans etmek ve yemek yapmak. Kendisini aşırı derecede açık sözlü ilan eden Elif Hanım, bu yüzden sık sık başının ağrıdığını da itiraf ediyor.

ELIF

HAMİT TUNÇ KİMDİR?

Haftanın dördüncü yarışmacısı Hamit Tunç, 28 yaşında Diyarbakırlı. Aşçılık yapıyor. 8 yıllık evli ve 2 kız çocuğu sahibi. 10 yıldır çeşitli mutfaklarda çalışan Tunç, ilk zamanlar pide ve lahmacun ustasıymış. Şimdilerde 60 kişiye yemek çıkartıyor. Kendisini anlatırken çabuk parlayan, sinirli ama öfkesi hemen geçen biri olduğunu söylüyor.

HAMIT

SEREN ÖZTÜRK KİMDİR?

SEREN

Haftanın son yarışmacısı Seren Öztürk, 39 yaşında ev hanımı ve Sivaslı. 2 çocuk annesi olan Seren Hanım, eşiyle bir dönem çalışmış, 1 ay çalıştıktan sonra ev hanımı olmayı tercih etmiş. Kendisini anlatırken alıngan ve her şeyi içine atan bir kişi olarak tanımlıyor.

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