Yemekteyiz'de bu hafta kim birinci oldu? Yemekteyiz 1 Şubat Cuma sonuçları

Haftanın ikinci yarışmacısı Fikret Şahin. Konyalı olan Şahin, 37 yaşında, evli ve 1 çocuk babası. Asıl işi kuyumculuk ama ses sanatçılığı yapıyor. Bir süre Moskova’da yaşayan Şahin, şimdilerde İstanbul’da bir mekanda sahne alıyor.

YEMEKTEYİZ 1 ŞUBAT 2019 CUMA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU? Yemekteyiz'de haftanın birincisi, Onur Bey'den 9 puan alan Seren Hanım oldu. Yarışmada son gün misafirlerini ağırlayan Seren Öztürk toplamda 27 puan alarak, büyük ödülü kazanan isim oldu. İkinci olan isim ise Hamit Bey olurken, Fikret Bey 25 puanla üçüncü oldu.

Yemekteyiz'de 28 Ocak - 1 Şubat 2019 haftasının birincisi ve 10 bin liralık ödülün sahibi, haftanın finalinin yapıldığı Seren Hanım'ın evinde sunucu Onur Büyüktopçu tarafından açıklandı. Peki, Yemekteyiz'de haftanın birincisi kim oldu?

ELİF ÇOBAN KİMDİR?

Haftanın üçüncü yarışmacısı Elif çoban, 33 yaşında Ardahanlı. Yalnız yaşıyor. Tekstil mezunu ama şu anda çalışmıyor. En büyük hobisi şarkı söylemek, dans etmek ve yemek yapmak. Kendisini aşırı derecede açık sözlü ilan eden Elif Hanım, bu yüzden sık sık başının ağrıdığını da itiraf ediyor.

HAMİT TUNÇ KİMDİR?

Haftanın dördüncü yarışmacısı Hamit Tunç, 28 yaşında Diyarbakırlı. Aşçılık yapıyor. 8 yıllık evli ve 2 kız çocuğu sahibi. 10 yıldır çeşitli mutfaklarda çalışan Tunç, ilk zamanlar pide ve lahmacun ustasıymış. Şimdilerde 60 kişiye yemek çıkartıyor. Kendisini anlatırken çabuk parlayan, sinirli ama öfkesi hemen geçen biri olduğunu söylüyor.

SEREN ÖZTÜRK KİMDİR?



Haftanın son yarışmacısı Seren Öztürk, 39 yaşında ev hanımı ve Sivaslı. 2 çocuk annesi olan Seren Hanım, eşiyle bir dönem çalışmış, 1 ay çalıştıktan sonra ev hanımı olmayı tercih etmiş. Kendisini anlatırken alıngan ve her şeyi içine atan bir kişi olarak tanımlıyor.

