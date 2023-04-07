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  4. Yemekteyiz'de haftanın birincisi kim oldu? İşte 7 Nisan 2023 Cuma Zuhal Topal’la Yemekteyiz birincisi ve puan durumu!

Yemekteyiz'de haftanın birincisi kim oldu? İşte 7 Nisan 2023 Cuma Zuhal Topal’la Yemekteyiz birincisi ve puan durumu!

07.04.2023 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zuhal Topal’la Yemekteyiz birincisi ve puan durumu, haftanın finali öncesi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Gülden Karabayır, Serpil Tuncer, İnanç Palta, Ramona Isan Vosoghi ve Güray Kerim Çankaya hünerlerini sergiledi. Peki, Yemekteyiz'de haftanın birincisi kim oldu? İşte 7 Nisan 2023 Cuma Zuhal Topal’la Yemekteyiz birincisi ve puan durumu

Yemekteyiz'de haftanın birincisi kim oldu? İşte 7 Nisan 2023 Cuma Zuhal Topal’la Yemekteyiz birincisi ve puan durumu!

Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı haftanın finaliyle bugün ekrana geldi. Gülden Karabayır, Serpil Tuncer, İnanç Palta, Ramona Isan Vosoghi ve Güray Kerim Çankaya konuklarını ağırladı. Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında haftanın kazananı 50 bin TL'lik ödülün sahibi oldu. İşte Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı ile ilgili detaylar...

YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasında haftanın kazananı puan durumunun belli olmasının ardından açıklandı. Bu hafta 50 bin TL'nin sahibi Güray Bey oldu.

Zuhal Topal

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YARIŞMACILARI (3-7 NİSAN 2023)

Gülden Karabayır

Serpil Tuncer

İnanç Palta

Ramona Isan Vosoghi

Güray Kerim Çankaya

TV8 YAYIN AKIŞI (7 NİSAN 2023 CUMA)

07:15 8’de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
11:15 Survivor 2023
12:15 Survivor Panorama
15:00 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor 2023
22:15 Tuzak
01:00 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular/Ramazan
02:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
04:30 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular/Ramazan
05:30 Canım Annem

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