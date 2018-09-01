Yemekteyiz'de kim birinci oldu?

TV8'in izlenme rekorları kıran yarışması Yemekteyiz yeni sezona da hızlı bir giriş yaptı.

Onur Büyüktopçu'nun sunduğu Yemekteyiz'de ilk haftanın eleme akşamı geldi çattı ve heyecan dolu bir haftanın finali yaşandı.

YEMEKTEYİZ'DE KİM BİRİNCİ OLDU?

Yemekteyiz'de yeni sezonun ilk birincisi dün akşam belli oldu. Birbirinden iddialı yarışmacılar yemeklerini misafirlere tattırarak en yüksek puanı almaya çalıştı.

Birinci olarak 10 Bin TL'lik çekin sahibi olan isim toplam 30 puanla Eylem hanım oldu.

Final akşamı yarışmacısı olan Eylem Öztürk Altunsoy 43 yaşında, evli, memleketi Sivas. Kurumsal İletişim Direktörü olan yarışmacı seyehat etmeyi, sinemaya gitmeyi, alışveriş yapmayı ve modayla ilgilenmeyi çok seviyor. Dost canlısı, insanlarla iyi iletişim kuran, konuşkan ve pozitif biri. Toplam 30 puan aldı.

